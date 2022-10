El Govern valencià presenta uns pressupostos expansius: 22.000 milions per a lluitar contra la crisi, un 6,8% més

El Consell ha aprovat els Pressupostos de la Generalitat per a 2023, que arriben a 22.116 milions d'euros, la més alta de la història en despesa real (pressupost no financer), i que suposen un 6,8% més que en 2022 en termes relatius i 1.400 milions d'euros més en termes absoluts.

Respecte a 2015, la despesa no financera del pressupost creix en més de 10.000 milions, en passar de 13.001 milions a 22.116, la qual cosa suposa un augment del 70%, i reflecteix l'aposta decidida del Consell durant els últims 8 pressupostos per millorar la vida de les persones i impulsar el desenvolupament del teixit productiu en la Comunitat Valenciana.

En els comptes per a 2023, la Generalitat superarà per primera vegada en la història la barrera dels 6.000 milions d'euros en ajudes, transferències i subvencions directes a empreses i ciutadania, la qual cosa suposa quasi el 30% del pressupost no financer (6.410 milions), amb la intenció de recolzar a l'economia i les famílies valencianes davant el procés inflacionari i l'increment del cost de l'energia.

De la mateixa forma, el Consell eleva un any més i centra el seu esforç en la defensa i protecció de l'escut social, en el que s'ha convertit ja en un segell de les seues polítiques públiques. De fet, els pressupostos de 2023 tornen a ser els més socials de la sèrie històrica, amb un increment de la despesa social en l'últim exercici en Sanitat, Educació, Igualtat, Habitatge i Treball de 1.560 milions, fins a aconseguir els 22.044 milions d'euros.

En concret, des de 2015 el Consell ha més que duplicat la despesa destinada a polítiques socials, en passar de 10.482 milions a 22.044, en el que ha sigut l'aposta més gran en la història de la Generalitat per uns serveis públics de qualitat i per millorar el benestar dels valencians i valencianes.

D'aquesta manera, en 2023, la Generalitat destinarà cada 24 hores un total de 50,2 milions a despesa social, la qual cosa suposa 3,7 milions més que en 2022. D'aquesta quantitat global, 22,6 milions s'inverteixen en Sanitat, 18,3 milions en Educació, 6,3 milions en Igualtat i Polítiques Inclusives, 1,9 milions en Ocupació i 1,1 milions per a Habitatge fins al 83,13% de la despesa no financera, sense comptar el capítol de despeses financeres.

Així mateix, es potencien les conselleries d'impuls als sectors productius per a reforçar el creixement econòmic i generar ocupació. D'aquesta manera, els departaments d'Economia Sostenible, Política Territorial, Innovació, Hisenda i Agricultura arriben als 3.859 milions de pressupost, un 8,5% més que en 2022).

En total, el pressupost consolidat de la Generalitat (incloent empreses públiques i altres entitats) per a 2023 serà de 28.438 milions, un 1,7% més que el de l'exercici anterior, que era de 27.967 milions.

Per al desenvolupament d'aquestes polítiques, el Consell comptarà en l'exercici 2023 amb el suport d'un total de 1.187,88 milions d'euros procedents de fons europeus, dels quals 598,38 milions corresponen al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i 589,5 milions al Fons Europeu de Desenvolupament Regional Feder i al Fons Social Europeu (FSE). A més, a això se sumaran els ingressos procedents del sistema de finançament, que en 2023 arriben a la xifra rècord de 13.540, un 25% més que en 2022, però al qual se suma un any més la partida reivindicativa de 1.336 milions d'euros al no haver-se corregit en l'exercici l'infrafinançament valencià.

Desglossament per conselleries

Pel que respecta a la classificació orgànica, en termes absoluts les conselleries de caràcter més social (Sanitat, Educació i Polítiques Inclusives) concentren les dotacions més elevades, revelant novament el caràcter social dels comptes de la Generalitat.

El pressupost de Sanitat és el major del conjunt de conselleries, superant ja els 8.200 milions (xifra que representa el 29% del total del pressupost de la Generalitat i un augment de 419 milions respecte al de l'any anterior). Cal destacar que, de manera pionera, apareix plasmat en aquests comptes el Pla Valencià de Salut Mental, dotat amb 40 milions d'euros i en el qual els joves seran una de les prioritats. A més, continuen les inversions en infraestructures sanitàries (413 milions).

A continuació, se situa Educació amb un pressupost de 5.520 milions, que representa el 19,4% del total i un augment respecte al pressupost anterior de 317 milions. Amb aquesta decisió, plasmada en els comptes, el Consell, conscient de la importància del paper dels centres d'educació superior, aposta per dotar-los d'estabilitat financera que puga garantir el seu funcionament futur al marge dels vaivens de l'economia.

Així mateix, la vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives tindrà un pressupost de 2.308 milions (el que suposa una dotació de 111 milions més que en 2022). Destaca la línia destinada al foment de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència dotada amb 462 milions.

Per part seua, en termes relatius, les conselleries que més creixen són les lligades a l'impuls del teixit productiu (Economia, Territori i Habitatge), amb l'objectiu de fer front a la crisi econòmica i energètica i a l'increment de preus. De fet, el departament que més augmenta la seua dotació en valors relatius és Economia (+22,9%) fins als 702 milions d'euros, reforçant les ajudes a sectors econòmics, instituts tecnològics i la competitivitat empresarial a través de l'Ivace.

Igualment quantiós és l'increment que experimenten les ajudes empresarials a les indústries intensives en consum energètic com les del sector ceràmic, amb més de 120 milions d'euros entre els pressupostos de les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i Economia.

Destaquen també els recursos destinats a inversions i mobilitat sostenible de la conselleria de Política Territorial, el pressupost de la qual creix un 17,2% fins als 693 milions. Per part seua, Habitatge, amb un creixement del 12,5% respecte a l'any anterior, se situa com la tercera Conselleria que més creix en termes relatius fins als 402 milions, en el que suposa una posada clara per ampliar el parc públic d'habitatge i augmentar les ajudes al lloguer per a fer front a l'emergència residencial.

Reforma fiscal

A través dels pressupostos per a 2023, la Generalitat ha dissenyat una nova reforma fiscal que augmenta l'esforç de les rendes més elevades amb una nova tarifa d'IRPF, de manera que s'estableixen tipus més elevats per a rendes a partir de 75.000 euros.

Així mateix, s'incrementa en 0,25 punts el tipus aplicable en l'Impost de Patrimoni per a les rendes de més de 1,3 milions i es crea un nou tipus de l'11% en l'Impost de Transmissions Patrimonials per a tots els immobles rústics i urbans amb un valor superior al milió d'euros, que actualment tributen al tipus general del 10%.