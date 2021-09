Iniciativa-Compromís proposa una bateria de mesures per abaratir el preu de la llum

La Mesa Nacional d'Iniciativa-Compromís va aprovar en la seua reunió d'ahir una resolució amb la qual el partit ecosocialista proposa un seguit de mesures a adoptar des del govern central per aconseguir un abaratiment del preu de l'electricitat.

L'estiu de 2021 serà recordat com els mesos en què la ciutadania va haver de pagar la factura de la llum a el preu més car de la seua història, situant-se del 10 setembre 2021 en els 152 euros / MWh en el mercat majorista. Això deixa entreveure que del sistema elèctric espanyol es desprenen una sèrie d'obstacles que s'hauran de resoldre el més prompte possible.

Tradicionalment Espanya compta amb una alta taxa de dependència energètica que llasta l'economia i desequilibra la balança de pagaments. Així mateix, el seu sistema elèctric es troba en mans de les companyies de l'oligopoli energètic, principal causant d'un encariment desmesurat de l'energia, com el que estem presenciant, i que genera el rebut d'electricitat més alt d'Europa. A més i com a conseqüència de tot això, perpetua la intolerable xacra de la pobresa energètica que encara llasta el futur de moltes famílies.

El sistema marginalista amb el qual es fixa el preu de l'electricitat ha quedat obsolet davant la nova realitat del mix elèctric, a causa de la presència creixent d'energies renovables sense cost marginal i a uns costos de CO2 que afecten només a un reduit percentatge de centrals però que s'internalitzen en el preu final de tota l'electricitat que es ven.

Per tot això des d'Iniciativa-Compromís es proposa que es modifique la tarifa d'Preu Voluntari del Petit Consumidor (PVPC) incloent un percentatge de preu fix a futur, que es compensaria quan les previsions de baixada siguen reals. Aprovar ja, amb millores de reducció de l'ingrés per CO2, el Fons Nacional per a la Sostenibilitat de el Sistema Elèctric (FNSSE). Augmentar el descompte de el Bo Social del 40 al 60% mentre els preus estiguen per damunt de 45 €/Mwh i refinançar el dèficit de tarifa (reduiria en 3.000 milions el cost anual).

Així mateix es planteja que s'impulse urgentment l'autoconsum amb mesures administratives i econòmiques i la producció de renovables. Segons s'explica des d'Iniciativa-Compromís, en el context actual l'autoconsum elèctric s'erigeix com l'alternativa que permet als consumidors domèstics, pimes i indústries obtenir una independència dels preus de la xarxa elèctrica, alhora que produeixen energia neta i eviten ser fonts contaminants.

Encara amb la desaparició a finals de 2018 de l'impost a el sol establert pel govern de Mariano Rajoy, segueixen vigents traves cap als xicotets productors que continuen llastrant la seua capacitat de produir energia neta i barata des dels seus propis teulades. Per acabar amb aquesta situació es proposa establir un sistema d'autoconsum dinàmic que acoste els valors d'intercanvi amb les elèctriques i que permeta als partícips intercanviar els seus excedents puntuals, en funció de coeficients variables; permetent al seu torn que els excedents puguen ser cedides a autoconsumidors propers. Així com simplificar els tràmits burocràtics per a la instal·lació d'autoconsum i eliminar les barreres i les traves que les grans distribuïdores imposen a les cooperatives locals en el moment de procedir a una instal·lació.

Finalment des de la formació ecosocialista es proposa que les concessions hidroelèctriques revertisquen a empreses públiques preferentment locals i la creació d'una entitat pública amb capacitat d'intervenció que evite la descompensació de preus en el futur. I dur a terme la modificació de l'estructura de la tarifa elèctrica, reduint a l'màxim el preu dels trams fixos.