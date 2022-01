Intel·ligència artificial, anàlisi de dades i cibermedicina: un projecte d’innovació busca solucions en salut mental

L’hospital de Xàtiva-Ontinyent vol bolcar a totes les comarques en què treballa en un projecte de millora en l’atenció a la salut mental. El departament de Salut ha posat en marxa amb Fisabio i l’Agència Valenciana d’Innovació una crida a les empreses, universitats, administracions i professionals de la salut per a buscar solucions tecnològiques que faciliten els diagnòstics, els tractaments, la detecció precoç i la prevenció de les patologies relacionades amb la salut mental.

La unitat de salut mental ha comprovat que en els últims anys s’han incrementat les consultes i les patologies, una situació que la pandèmia ha agreujat, ja que ha provocat un empitjorament dels pacients i han augmentat les atencions. “Molts pacients han retrocedit, especialment les persones majors que viuen soles”, apunta la coordinadora del projecte, María José Mora. La responsable d’innovació del departament de salut Xàtiva-Ontinyent subratlla que “les alteracions emocionals s’han agreujat amb la pandèmia” i destaca l’augment de les fòbies, la depressió, l’ansietat o l’estrés. Mora atribueix l’augment a l’impacte de la pandèmia, però també a una pèrdua de la por de mostrar la vulnerabilitat: “Hi ha cada vegada més necessitats d’atenció. Abans era un tabú; ara se’n parla. Ja no et miren malament en la faena”, afirma.

El projecte es finança amb 38.000 euros de l’Agència Valenciana d’Innovació i busca explorar eines que faciliten la vida dels usuaris i els professionals d’atenció en salut mental. Es tracta d’“explorar fórmules d’innovació per millorar la qualitat de vida de les persones” en col·laboració amb el teixit productiu comarcal, per aplicar els seus resultats a tot el sistema sanitari valencià. És, resumeix Mora, una mena de fòrums en què volen implicar tots els agents pròxims per buscar altres projectes a desenvolupar. “Busquem que la gent done les seues idees per a treballar en això”, en camps com la intel·ligència artificial, les dades massives, la cibermedicina o altres eines digitals.

Un dels aspectes que la coordinadora considera fonamental és el de recaptar dades, obtindre una radiografia dels problemes de salut mental i els recursos disponibles per a atendre’ls, especialment en els referents als col·lectius vulnerables. Així doncs, es busquen les xifres de les baixes laborals i les seues causes, dades demogràfiques o enquestes relacionades amb el malestar emocional per aplicar les anàlisis a la investigació i anticipar situacions de risc.

La primera fase se centrarà en “accions de dinamització” com ara tallers, xarrades i ponències d’experts en salut mental, i professionals del sector tecnològic per a tractar les qüestions relacionades amb les patologies identificades en les consultes de salut mental i els avanços en aquest camp.

La convocatòria s’obri tant als departaments de prevenció de riscos laborals d’empreses o institucions per a treballar la prevenció i la rebaixa dels nivells d’estrés dels empleats, començant amb els mateixos professionals del sistema públic de salut.