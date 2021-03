El jutge del 'cas Taula' encausa a Alfonso Rus per l'adjudicació del servei de ‘call center’

El titular del Jutjat d'Instrucció 18 de València ha dictat acte d'incoació de procediment abreujat contra l'expresident de la Diputació Provincial Alfonso Rus i altres set investigats en el marc de la peça separada D del cas Taula, relativa a les presumptes irregularitats detectades en l'adjudicació i prestació d'un servei de call center.

El magistrat considera que la instrucció practicada acredita, sense perjudici d'ulterior qualificació, la possible comissió de delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, frau en la contractació, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals.

Al costat de Rus, l'instructor dirigeix el procediment contra qui va ser gerent de l'empresa pública Imelsa Marcos Benavent, dos funcionaris de la Diputació, dos empresaris i l'esposa i la cunyada d'un d'ells.

En canvi, acorda el sobreseïment lliure per a un investigat que ja ha mort i el sobreseïment provisional i parcial de la causa per a l'exdiputat provincial Rafael Pérez, en el seu cas perquè no consta que fora conscient del frau, entre altres raons.

La resolució, que pot ser recorreguda en reforma i subsidiariàment en apel·lació, declara conclosa la investigació i dona un termini de vint dies a la Fiscalia perquè sol·licite el sobreseïment, l'obertura de judici oral o la pràctica de noves diligències.

Els fets es remunten a maig de 2013, quan Imelsa, empresa pública de la Diputació de València, va adjudicar a Servimun SL el contracte per a la prestació de serveis a través d'un centre d'atenció multicanal (telefònica i telemàtica) als contribuents dels municipis que delegaven en la corporació provincial la gestió i recaptació tributària.

D'acord amb la informació recaptada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, l'adjudicatària va percebre d'Imelsa entre agost de 2013 i gener de 2016 un total de 930.000 euros per aquest contracte.

El jutge considera que va poder existir “un propòsit deliberat d'adjudicar un contracte per a la prestació del servei no a la millor oferta, sinó a una determinada i decidida per endavant, amb consciència tant d'afavoriment arbitrari com del risc de de desviar i malgastar els recursos públics”.

Aquesta conclusió, segons l'escrit, es fonamenta entre altres motius en la “relació de veïnatge i amistat” entre un dels funcionaris encausats, Salvador Deusa, i l'empresari José Mariano López, que era al seu torn l'exsogre de Marcos Benavent i tenia un “coneixement estret” d'Alfonso Rus.

José Mariano López va percebre uns 150.000 euros de Servimun SL a través d'una societat mercantil, Tècniques Legals Administratives (TLA), sense activitat i administrada per la seua cunyada.

El jutge considera “evident” que si l'administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., va pagar tal quantitat a l'anterior és perquè aquest “algun favor li devia” en relació amb el contracte, “molt probablement per actuar d'aconseguidor” davant el llavors president de la Diputació o Salvador Deusa.