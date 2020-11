La jutgessa demana que l’Ajuntament de la Nucia aclarisca la intervenció policial contra el president del club de futbol i cita a declarar l’exregidor del PP querellat

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de la Vila Joiosa ha admés a tràmit la querella presentada per un empresari britànic d’origen xinés contra un exregidor del PP de la Nucia en la disputa per la propietat del club de futbol de la localitat alacantina i ha citat a declarar el querellat i els socis de l’empresari el pròxim 3 de febrer. La jutgessa, segons la interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, sol·licita a l’Ajuntament de La Nucia que explique per què la Policia Local va desallotjar la junta directiva del club de futbol de les instal·lacions. La interlocutòria demana a l’ajuntament que certifique la identificació dels agents municipals i que aporte l’atestat policial pel qual es va expulsar quatre membres de la direcció de La Nucia Futbol Club, una associació privada sense ànim de lucre, de les instal·lacions esportives, en presència de la dona de l’alcalde i una notària. “En cas que no existira aquest atestat, haurà de certificar-se el motiu de la inexistència i la persona que va donar la instrucció perquè aquest atestat no es redactara”, expressen els demandants.

La magistrada també sol·licita a la Federació Valenciana de Futbol que certifique si se li van comunicar els canvis en la junta directiva del club, com assenyala l’acord de l’assemblea prèvia i les modificacions que denuncien els nous inversors, que van substituir l’òrgan directiu acordat per un altre sense el seu consentiment. Les diligències ordenades per la jutgessa pretenen esbrinar l’origen de la intervenció policial el mes de gener passat que l’empresari Stanley Yu ha denunciat en el jutjat de la Vila Joiosa. L’amo de la mercantil inversora, un empresari britànic d’origen xinés, s’ha querellat contra l’expresident del club municipal per estafa i falsedat documental, al·legant que, després de desemborsar els 800.000 euros acordats en el contracte, el també exregidor d’Esports li va impedir exercir les seues funcions de control del club. La querella es dirigeix contra José Antonio Benavente, que va ser edil d’Esports entre el 2004 i el 2011 de la mà de l’alcalde del PP Bernabé Cano.

L’escrit denuncia que l’empresari “va comparéixer en les instal·lacions del CF La Nucia, assistit de l’esposa de l’alcalde president de l’Ajuntament de la localitat Bernabé Cano, juntament amb (entre altres) Jaime Lloret Ferrer [tresorer del club i ex-director general] i dos policies locals d’aquest municipi, a l’efecte d’acompanyar la notària, amb la finalitat de notificar a l’empresari Stanley Yu i a la seua junta directiva de la decisió del senyor Benavente Aragonés de resoldre unilateralment el contracte subscrit”. A més, afirma la querella, malgrat que l’interlocutor formal de les converses prèvies a l’acord era l’expresident del club, era l’“alcalde president de l’Ajuntament de La Nucia Bernabé Cano qui les dirigia en nom del CF La Nucia i qui, en definitiva, prenia en nom seu totes les decisions relatives al club”. “Per qüestions de prudència processal”, afig la querella, “la implicació o la intervenció de qualsevol autoritat municipal (...) queda sotmesa a l’esdevenir de la fase d’instrucció”.

L’escrit requereix l’exregidor del PP que “cesse la seua actitud incomplida” i que s’abstinga d’usar les claus i les contrasenyes dels programes oficials en línia de gestió dels clubs de futbol Fenix (gestió administrativa) i Fifa TMS (fitxatges de jugadors). El contracte convenia que l’empresa de calces esportives assumia la gestió del club, que passaria a ser una societat anònima, i que l’empresari aportaria 1,3 milions d’euros en pagaments acordats, com a continuació d’un acord inicial de patrocini. La firma asiàtica Sokatyes va subscriure un acord el 2014 amb la Lliga Professional de Futbol pel qual vint clubs de la Liga BBVA i la Liga Adelante portarien aquest patrocinador en les calces dels jugadors. Entre els fundadors de l’empresa hi ha Russell Pointon, exjugador professional en la lliga britànica, anterior vicepresident del club i, segons l’acord en qüestió, director general del club.