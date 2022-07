L’agrupació veïnal de Natzaret eleva una queixa al Defensor del Poble per unes obres del port de València

L’Associació de Veïns de Natzaret eleva una queixa al Defensor del Poble sobre unes obres de l’Autoritat Portuària de València en la zona del Parc de Desembocadura del Túria. El col·lectiu veïnal assegura que el port construeix una rotonda elevada per a camions sense tindre una declaració d’impacte ambiental i sense haver respost a les al·legacions fetes per l’associació.

Els veïns critiquen que l’Autoritat Portuària de València efectue les obres sense comunicar-ho a l’Ajuntament de València i sense respondre a les al·legacions del Pla Especial de la Zona Sud 2 fetes per la Federació d’Associacions Veïnals de València, l’AV La Unificadora de la Punta, l’AV Casetes Verdes de la Punta, Associació Per l’Horta, i la Plataforma El Litoral per al Poble. Les obres estan fent-se, apunten, en l’espai que el port va deixar sense platja en el barri.

El col·lectiu assegura que l’entorn urbà de Natzaret i la Punta, el Parc de Desembocadura, i la futura Ciutat Esportiva del Llevant “quedaran negativament afectades pel gran impacte visual, soroll, contaminació atmosfèrica, i per l’exposició més gran de l’entorn urbà al risc d’accidents del trànsit de totes les mercaderies perilloses que entren o ixen del recinte portuari per aquests vials de l’accés sud al port”.

A més, insisteixen, “aquestes externalitats tan negatives s’agreujaran si finalment s’executa la qüestionada ampliació nord del port de València, que duplicarà el trànsit de camions per la V-30 i l’accés sud a les instal·lacions portuàries”.