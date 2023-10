L’Esquerra pregunta a Brussel·les per les propostes d’expulsió a migrants en situació irregular a la Comunitat Valenciana

Fa a penes un mes coneixíem el cas d’una dona (A. R.) a qui es va obrir un expedient sancionador –que podia comportar des de l’expulsió fins a una multa la quantia de la qual podia ascendir a 10.000 euros–- després d’acudir a denunciar el furt del seu passaport per no tindre permís de residència. El cas, denunciat en el seu moment per l’ONG València Acull, va ser traslladat per Esquerra Unida al Congrés en forma de pregunta al Govern.

L’eurodiputat d’aquesta formació Manu Pineda, integrat en el grup de l’Esquerra, ha portat aquesta problemàtica al Parlament Europeu. Pineda, en un escrit dirigit a la Comissió Europea, explica que a la Comunitat Valenciana “continuen donant-se casos de tractes discriminatoris contra persones migrants en situació irregular per part de funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat”.

Els fets denunciats per València Acull i per les víctimes d’aquest “tracte degradant i humiliant”, explica l’europarlamentari de l’Esquerra, es produeixen quan aquestes persones acudeixen a fer tràmits administratius o a denunciar que són víctimes d’alguna mena de delicte: “Les amenaces proferides per part dels policies se centren en propostes de sanció, expedients d’expulsió o la denegació d’assistència jurídica”.

“Aquest tracte humiliant a les persones migrants –prossegueix Pineda– vulneraria drets fonamentals recollits en la Carta de Drets Fonamentals de la UE, la Decisió marc 2008/913/JAI de lluita contra determinades formes i manifestacions de racisme i xenofòbia i la directiva 2000/43/EC”.

D’aquesta manera, el parlamentari pregunta a la Comissió si considera que aquests fets vulneren drets fonamentals i la normativa europea sobre igualtat de tracte; quines accions té previst fer la Comissió “per evitar que aquestes situacions tan preocupants continuen passant”; i si té previst iniciar una comunicació amb les autoritats espanyoles i valencianes per a posar fi a aquests procediments.

A més del cas d’A. R., que es va produir a la comissaria de Russafa, a València, l’eurodiputat d’Esquerra Unida aporta el que li va passar a H. R., un ciutadà colombià que va acudir el mes de desembre passat amb un company a la comissaria de Burjassot-Godella a denunciar la destrucció dels seus passaports durant un incendi i que també va acabar amb un procediment sancionador per estada irregular a Espanya.