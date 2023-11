L'exalcalde de València Joan Ribó renúncia al càrrec de portaveu municipal de Compromís

El que va ser durant els últim huit anys alcalde de València, Joan Ribó, renúncia a les seues funcions com a portaveu del grup municipal Compromís a l'Ajuntament, la qual cosa pot suposar el començament d'una transició per a liderar la formació en la capital.

Ribó farà efectiva la seua decisió després del pròxim ple sobre els pressupostos municipals que se celebrarà el 14 de novembre, segons ha avançat Radio Valencia i han confirmat a elDiario.es fonts de la coalició valencianista.

Les mateixes fonts han explicat que la fins ara portaveu adjunta, Papi Robles, exercirà la labor de portaveu municipal i que Ribó no abandonarà de moment la seua acta de regidor.

Amb este moviment Ribó s'aparta de la primera línia per a situar-se en un segon pla en el que pot considerar-se com l'inici d'un procés de canvi de lideratge municipal en Compromís per a posicionar-se tan bé com siga possible de cara a les pròximes eleccions municipals.