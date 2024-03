L’expresident de les Corts Valencianes recorda al PP que va donar suport al premi Guillem Agulló que ara retira per Vox

L’expresident de les Corts Valencianes i senador de Compromís, Enric Morera, defensa el premi Guillem Agulló contra els delictes d’odi que va impulsar durant el seu mandat la cambra valenciana. El dirigent valencianista recorda al PP que va donar suport a la creació d’aquest guardó, que porta el nom del jove assassinat per un neonazi a Montanejos el 1993. El premi es va crear arran d’una declaració institucional, un pronunciament de les Corts per unanimitat de tots els grups el 2016, quan Vox no tenia representació parlamentària. Ara, la presidència de la ultradreta ha propiciat un canvi de nom que els populars han acceptat.

Enric Morera defensa el reconeixement contra els delictes d’odi, que porta el nom de l’antifeixista que es va convertir en un símbol, i l’equipara a altres amb nom propi, com el Premi Manuel Broseta, víctima d’ETA: “Preval l’objecte per damunt de la terminologia”, apunta en un comunicat.

En els últims set anys, el premi s’ha lliurat cada 25 d’abril, Dia de les Corts Valencianes, a persones i entitats que lluiten contra els delictes d’odi. La formació d’ultradreta i els populars van al·legar que el guardó va ser una decisió “unilateral” de l’expresident valencianista. El PP, que ara necessita Vox per a governar, va assegurar que tornaria a donar suport a una declaració institucional similar si fora “genèrica” en memòria de totes les víctimes dels delictes d’odi.

Morera va impulsar el guardó, però va ser decisió de tots els grups, tal com implica qualsevol declaració institucional, que és reflex de la voluntat de la cambra. Des de l’entrada de Vox en el parlament autonòmic, a penes se n’han aprovat mitja desena. “El nom genèric Premi Guillem Agulló, per a identificar el guardó, s’ha usat de manera pacífica i acceptada per la Mesa, la Junta de Síndics, premsa, serveis de protocol, entre altres, sense que s’haja fet cap consideració quan s’ha emprat així en publicitat, actes formals i lliurament públic”, defensa l’expresident. El també senador ha reclamat que “independentment del nom que vulguen emprar, es complisca l’esperit de la declaració institucional unànime subscrita pels 99 diputats i diputades atorgant el mes d’abril un premi que tinga el mateix objecte aprovat en la declaració institucional que continua vigent”.

L’oposició en les Corts Valencianes, formada pel PSPV i Compromís, s’ha mostrat indignada per la censura al guardó. La decisió coincideix amb la brutal agressió a un casal antifeixista a Castelló, que ha deixat un home de 32 anys en l’UCI.