L’impost d’habitatges buits recapta 7 milions d’euros en el primer any de vigència a la Comunitat Valenciana

L’impost als habitatges buits dels grans propietaris de la Comunitat Valenciana recapta 7 milions d’euros en el primer any en vigor. Amb data 12 de desembre, amb les últimes dades disponibles, el gravamen ha incorporat a les arques públiques 6.999.750 euros, segons el portal de transparència de l’Agència Tributària Valenciana.

Segons informa l’agència que dirigeix Sonia Díaz, consten 19 contribuents per aquest tribut, que grava els habitatges que estan més d’un any desocupats i siguen propietat de grans tenidors. L’impost es va introduir per Unides Podem en la llei d’acompanyament del 2021 i es va desenvolupar en la Conselleria d’Habitatge que va dirigir Héctor Illueca com a part d’un paquet de mesures per a mobilitzar l’habitatge buit i retornar-lo al mercat de compra i lloguer.

El gravamen només s’aplica a les persones que tinguen la consideració jurídica de grans tenidors, els propietaris de 10 o més habitatges –sense comptar el seu habitatge habitual– que estiguen deshabitats, una condició que ha de tindre més d’un any i s’ha d’acreditar. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica va haver d’elaborar primer un registre d’aquests habitatges i dels grans tenidors, i comprovar que aquests habitacles tenien una finalitat especulativa, contrària a la llei de funció social de l’habitatge. A més, es tracta d’un procés reglat en què als amos se’ls ofereixen diferents alternatives per a posar els immobles en venda o lloguer i evitar-se el recàrrec esmentat, que és l’objectiu final de la mesura. Quan es va impulsar la mesura, es van detectar prop de 313 habitatges que són propietat de huit fons d’inversió.

Es tracta d’un tribut propi de la Generalitat Valenciana, de naturalesa directa, que grava els habitatges deshabitats com a instrument per a incentivar l’oferta de lloguer en l’àmbit d’aplicació de l’impost i garantir la funció social de la propietat d’un habitatge, segons informa la Generalitat. El gravamen té caràcter finalista i els ingressos que deriven de la seua recaptació estaran afectats al finançament de les actuacions protegides pels plans d’habitatge, especialment en els municipis on s’hagen obtingut aquests ingressos.