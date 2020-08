Les forces de seguretat interposen 20.000 sancions en un mes als carrers valencians, el 90% per no usar màscara o no respectar distàncies

Els cossos i forces de seguretat de l’Estat han interposat fins a 20.000 sancions emparades en el decret de mesures de prevenció per a lluitar contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. El 90% d’aquestes sancions s’han plantejat per incomplir les distàncies de seguretat, no portar màscara o no portar-la correctament durant el primer mes de vigència del decret sancionador, segons informa la Delegació del Govern a València.

Les sancions es divideixen en lleus, greus i molt greus i impliquen multes que van des de 60 euros fins a 60.000. En el cas de les relatives a les màscares, que s’inclouen en el primer grup, incomplir l’obligació de l’ús de màscara o l’ús inadequat d’aquesta només podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va fer una crida a la responsabilitat individual després de revelar les xifres. Les mesures, considera, “no serveixen de res” si cadascú no compleix les normes. “Si després de la mesura dràstica de tancar l’oci a la una la gent ix d’allí i se’n va a una plaça, per molts decrets que isquen, no serveix de res”, va advertir. “Se’ns demana molt poc, però si sempre estem intentant capgirar a la regulació que traga el Govern per saltar-nos aquestes normes, difícilment podrem tallar de debò aquesta situació”.

Alhora, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va informar durant la jornada anterior que el Consell ja tramita un total de 3.606 denúncies d’infraccions que afecten 3.257 persones físiques i 249 negocis o establiments des de l’entrada en vigor del Decret llei del règim sancionador de mesures contra la propagació de la COVID-19, fa un mes. La consellera va recordar que l’afany de la Generalitat no és recaptatori i la quantia econòmica es destinarà a investigació contra el coronavirus.