El líder del PP valencià demana congelar el sou de Ximo Puig, mentre cobra 10.000 euros més que ell com a cap de la Diputació d’Alacant

El líder del PP valencià es mostra insistentment crític amb la pujada del 4% dels salaris del Govern autonòmic prevista en la Llei de pressupostos per al 2023, malgrat que cobra més que el president de la Generalitat Valenciana des del seu càrrec de cap de la Diputació d’Alacant. Carlos Mazón va criticar dimecres que el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana incorpore una actualització salarial per als membres de l’executiu, contraposant aquesta mesura a la reforma fiscal, que implica un estalvi mitjà de 100 euros per contribuent.

“És una burla que el Govern valencià parle d’una reforma fiscal amb què el màxim estalvi seran 100 euros a l’any per a algunes persones, mentre que tots els alts càrrecs de la Generalitat, incloent-hi el president Ximo Puig, s’apujaran el sou més de 3.000 euros i continua havent-hi el nombre d’assessors més gran de la història, col·locats i alts càrrecs”, va declarar Mazón després d’una reunió amb el grup parlamentari popular en les Corts Valencianes.

El president de la Generalitat Valenciana percebrà un augment pròxim a 3.000 euros l’últim any. Ximo Puig cobra 85.000 euros a l’any per les seues funcions com a cap del Consell: 74.800 de salari base i 10.000 d’indemnització per residència, atés que viu a Morella (els Ports). Tenint en compte el salari base, Puig se situa en el tram mitjà salarial dels dirigents autonòmics.

El president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, ha reclamat una congelació salarial dels dirigents autonòmics ometent que el seu salari de la corporació provincial és notablement superior. Mazón percep com a president un salari base de 84.900 euros bruts anuals i, segons el portal de transparència, retribucions per assistència a organismes públics superiors a 10.000 euros anuals. Segons la mateixa web de la Diputació d’Alacant, el 2021 va percebre 1.200 euros per assistir al consell d’Administració de Geonet –corporació pública que presideix–; dues retribucions de 2.700 euros en l’Institut Juan Gil-Albert per càrrecs diferents; 2.100 euros com a part del consell rector de Suma –l’empresa de gestió tributària–, 750 euros del Patronat de Turisme de la Costa Blanca o 600 euros del consorci d’aigües de la Marina Alta. Així fins a superar 10.000 euros anuals que, sumats al seu salari base, el situen en una posició retributiva superior a la d’altres dirigents: Mazón cobra més de la Diputació d’Alacant que altres presidents de comunitats autònomes o que el president del Govern.

El salari actual d’un conseller (pròxim a 62.000 euros), que al president del PP li sembla elevat, és molt similar al que Mazón percebia quan era gerent de la Cambra de Comerç d’Alacant, una corporació de dret públic. Segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es, en el seu últim any en la Cambra cobrava 5.000 euros nets mensuals. Més o menys, se situaria en el mateix rang que ara critica.