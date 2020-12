La ‘menudalla’ de Ximo Puig: 14 ajuntaments, 12 dels quals amb alcalde socialista, s’emportaran 4,3 milions d’euros en subvencions a dit

Piscines municipals, pavellons esportius, cases de la cultura, centres polivalents o rehabilitació d’edificis. Són algunes de les actuacions que 14 municipis valencians podran emprendre el 2021 gràcies als 4,3 milions d’euros que Presidència de la Generalitat ha reservat per a ells en els pressupostos per a l’any vinent. Una ‘menudalla’, com la de la Loteria de Nadal, que arribarà a 12 ajuntaments socialistes, un del PP i un altre amb alcaldia rotatòria de Compromís i PSPV que el pròxim any passaran a exercir els socialistes.

En aquestes línies, pressupostades en el capítol de “Despeses diverses” i en forma de subvencions de concessió directa, la ‘grossa’ se l’emporta Xàbia, municipi governat per l’exportaveu socialista de la Diputació d’Alacant i ara diputat autonòmic, José Chulbi. El municipi rebrà per conveni 1,5 milions d’euros per a l’“execució de les obres de construcció de la piscina coberta municipal”. Cullera, municipi on els socialistes governen amb majoria absoluta, rebrà 600.000 euros per a la “finalització de les obres del complex esportiu municipal”.

La xifra per a la resta dels ajuntaments baixa fins als 250.000 i 200.000 euros per municipi. És el cas d’Algemesí, Gandia, Mislata, Alcoi, Elx, Dénia, Elda i Xàtiva. Ademús, l’únic municipi de la llista amb alcalde del PP, rebrà 100.000 euros per a un projecte d’“eliminació talús, pàrquing i jardí central”, la mateixa quantitat que Almassora, que reformarà la seua caserna de la Policia Local, i Ibi, que crearà un museu “Casa dels Reis Mags”. I Carlet, l’únic municipi de Compromís de la llista, amb un pacte d’alcaldia rotatòria amb el PSPV, tindrà 150.000 euros per rehabilitar el seu teatre. El pacte entre les dues forces preveu que els socialistes hi ocupen el 2021 l’alcaldia.

En la llista dels agraciats estan alguns dels pesos pesants del socialisme valencià, com l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, municipi on el PSPV compta més suport –un 65% dels vots–, l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, també portaveu socialista en la Diputació d’Alacant; l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, que va pujar de 7 a 11 regidors en les últimes eleccions, o l’alcalde d’Elda, Rubén Alfaro, president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, vicepresident de la Diputació de València i membre de l’executiva del PSPV.

En la reunió passada de seguiment de l’Acord del Botànic, els socis de coalició de Puig van expressar incomoditat amb aquest repartiment, que es dona en forma de subvenció i s’inclou en el capítol de Despeses Diverses del Projecte de Pressupostos del Consell. Els aliats del president en el Consell van explicar en la mesa de partits que no els agradava un repartiment que consideren discrecional, menys encara si es dirigeix a ajuntaments del seu mateix signe polític. En aquest capítol s’inclouen 16 milions d’euros per al Pla de Reconstrucció del Baix Segura posterior al temporal –“Finançar actuacions destinades a l’enfortiment i la resiliència de la comarca del Baix Baixa Segura”– o 10 milions d’euros per a “cofinançament de projectes que puguen accedir als fons europeus Next Generation EU”.