Més de 20.000 famílies valencianes han rebut una ajuda per a pagar els rebuts de la llum a l’agost

El Govern valencià ha abonat més de 10,5 milions d’euros en complements per pagar els rebuts de llum, aigua i gas a famílies vulnerables el mes d’agost a través de la renda valenciana d’inclusió. Els comptes de les prestacions coordinades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives corresponents a l’últim mes complet indiquen que més de 20.000 famílies a la Comunitat Valenciana han rebut una prestació per a fer front a les factures de subministraments en un període en què el preu de l’energia ha batut rècords pràcticament diàriament i en què s’han succeït jornades de temperatures extremes.

La partida destinada a cobrir els subministraments és el complement a què es destina més import entre els serveis de la prestació. El model de renda autonòmica preveu quanties extraordinàries mensuals per a ajudes al lloguer o la hipoteca i per a les factures energètiques –llum, aigua i gas–, de quantia variable en funció dels membres de la unitat familiar.

En l’últim mes, el departament que dirigeix Mónica Oltra ha pagat 2,8 milions d’euros en prestacions bàsiques a 8.400 famílies; 2,3 milions d’euros en complements per al lloguer a 3.629 famílies; 907.000 euros en complements d’ajudes al pagament de la hipoteca a 1.662 famílies i 10,5 milions d’euros de complement energètic a 20.160 famílies. En total, la nòmina d’agost suma 16.6 milions d’euros i 33.885 unitats de convivència en el sistema de protecció valencià.

Els sistemes autonòmic i estatal –l’ingrés mínim vital– donen cobertura a unes 170.000 persones a la Comunitat Valenciana. Segons les últimes dades que van traslladar la Generalitat Valenciana i el Govern central després d’una trobada, el sistema autonòmic, subsidiari de l’estatal, arriba a unes 70.000 persones, mentre que l’ingrés mínim vital en cobreix unes 100.000. En el primer trimestre del 2021, el model autonòmic va compensar prop de 7.000 expedients incrementant el volum de les ajudes.

El ministre d’Inclusió, José Luis Escrivà, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, van anunciar a l’agost la posada en marxa d’una finestreta única per a millorar la gestió de les prestacions a través de conveni entre les administracions central i autonòmica.