La moció de censura a Oriola contra un alcalde imputat que posa a prova les aliances municipals de PP i Ciutadans

Un any després de la imputació d’Emilio Bascuñana, el ple de l’Ajuntament d’Oriola debat la moció de censura que pot deixar el PP fora d’un dels seus feus a la Comunitat Valenciana. L’alcalde del municipi del Baix Segura, metge de professió, va resultar imputat per malversació al març del 2021 acusat de cobrar de la Conselleria de Sanitat en l’època del PP sense que conste que anara al seu lloc de treball durant sis anys. Va ser el departament autonòmic el que va traslladar la denúncia a la Fiscalia el 2019, estimant un import sense justificar de 202.000 euros.

Malgrat estar tres anys sota sospita, no va ser fins fa un mes que els regidors de Ciutadans, els seus socis de govern durant dos mandats, decidiren trencar l’acord i pactar una moció per a un canvi en l’alcaldia d’Oriola amb els socialistes. Sobre la base d’aquest canvi de criteri, desautoritzat per la direcció nacional d’Inés Arrimadas, Emilio Bascuñana i el PP valencià han tractat de desacreditar per tots els mitjans l’acord, que va haver de ser subscrit davant un notari.

Els populars han intensificat les seues declaracions públiques en l’última setmana denunciant una sèrie d’irregularitats dels seus exsocis en el govern local i acusant la resta dels grups de tindre interessos ocults en la moció. “Fa pudor”, va dir Carlos Mazón, president del PP valencià, que va acusar Ximo Puig d’ordir l’estratagema i reclama als d’Arrimadas que frenen els seus regidors. Bascuñana mateix ha admés converses amb altres regidors, sense especificar el grup, i assegura sentir-se esperançat que la moció no prospere, sense oferir més detalls sobre aquest tema. Amb l’intent fallit d’una moció similar a Múrcia, que va acabar desfermant unes quantes crisis de govern, l’ambient previ a la votació resulta tibant.

La formació taronja, de la seua banda, medita si sancionar els cinc regidors que han trencat el pacte municipal. El comité provincial de Ciutadans, reunit a Alacant dijous passat, ha reclamat a la direcció nacional que prenga les mesures necessàries per evitar que prospere la moció de censura, entre les quals la suspensió de militància dels cinc edils. En la direcció autonòmica opten per ignorar el problema i asseguren que la relació amb el PP és la mateixa de sempre.

El ple de l’Ajuntament d’Oriola compta amb 27 regidors i els signants de la moció de censura en sumen 14, majoria absoluta. Perquè fracassara la moció, dos dels signants, ja fora del PSPV, Ciutadans o Cambiemos Orihuela (Podem), haurien de trencar el compromís. Des de la bancada socialista, on Carolina García assumiria el comandament si es confirma el guió, llançaven al PP un altre missatge: “De res els serviran les crides i l’oferiment de beneficis polítics a regidors del PSOE amb la finalitat que voten contra la moció de censura. Punxen en os”. El que puga ser l’últim debat de Bascuñana en el ple arranca dilluns a les 12 de migdia.