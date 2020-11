Mónica Oltra dona per resolt el conflicte pressupostari amb Hisenda: "La diferència no és divisió. Continuem caminant"

La vicepresidenta de Consell i titular d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, dona per resolt el conflicte amb Hisenda relatiu al projecte pressupostari i a les partides de la seua conselleria. Després d'una setmana repleta de greus acusacions -falsejar els comptes o formes agressives de negociar- entre el departament del socialista Vicent Soler, i el de la vicepresidenta, de Compromís, la portaveu de l'Executiu autonòmic considera que el conflicte, habitual en els governs de coalició, s'ha tancat amb el compromís del titular d'Hisenda de corregir els comptes públics.

"La diferència no és divisió. La diferència s'expressa, però l'important és quan els temes es tanquen amb uns acords, és una cosa normal", expressava Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell d'aquest divendres. La portaveu de l'Executiu qualifica el conflicte com a "diferents mirades que convergeixen en un projecte comú" i considera que "en els processos de consensuar una proposta hi ha diferències".

La vicepresidenta confia que "el compromís del conseller Soler és el compromís del conseller Soler" en referència a la promesa de transferir 21 milions d'euros -no pressupostats però sí que acordats- en el primer trimestre del pròxim any per a abordar l'equiparació salarial del personal sociosanitari amb el de salut pública, a més de la correcció d'errors que rectifica els comptes d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Sobre les fórmules de negociació i les tensions, la portaveu del Consell creu que "hauríem de revisar els mecanismes d'elaboració de pressupostos i la participació de tots els departaments. És un sentiment compartit".