El parlament valencià reclama la recuperació del dret civil en l’aniversari de l’Estatut d’Autonomia

En vespres del 40 aniversari de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia valencià i coincidint amb la data de l’eliminació dels furs del Regne de València, el parlament valencià reclama al Congrés una reforma constitucional que recupere part de l’autogovern. Els partits que componen el Pacte del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida– i el PP han debatut dimecres una proposició no de llei per a impulsar la recuperació del dret civil valencià.

El parlament autonòmic recull la reivindicació plantejada per l’Associació de Juristes Valencians, que han secundat més de 500 municipis en la Comunitat Valenciana, que advoca per aprofitar una reforma constitucional per la via ràpida per a recuperar la capacitat legislativa en matèria civil que el Tribunal Constitucional va tombar amb tres sentències des del 2015.

Els quatre grups parlamentaris aprovaran dijous la iniciativa per a reparar una “greu injustícia històrica”, amb l’oposició de Ciutadans i Vox, que advoquen per uns drets “unitaris” per a tot l’Estat espanyol. La PNL vol aprofitar la reforma de l’article 49 de la Constitució, que introdueix els drets de les persones amb discapacitat, per a introduir la capacitat legislativa, que està embossada en el Congrés des de febrer del 2020. Les Corts Valencianes van aprovar una proposició de llei el 5 de febrer de 2020 i la van remetre a la cambra baixa, sense que s’haja avançat en la legislació.

El PSPV ha recordat que la valenciana és l’única autonomia sense legislar en aquesta matèria i “està preparada” per a recuperar aquest dret, que “no és nacionalisme sinó reconeixement de la realitat plural de la nació”, i ha reclamat a tots els partits amb representació en el Congrés dels Diputats unir-se a la proposta. En la mateixa línia, Compromís ha defensat la iniciativa per acabar amb una “anomalia jurídica i democràtica” i en Unides Podem han assenyalat que la Constitució “està viva i ha de ser adaptada”. Per part seua, el PP ha demanat també unitat per a “reclamar la nostra competència per a legislar en matèria de dret civil”, una reivindicació que “va de valencianisme útil i constitucional” i deixar de ser “una comunitat de segona”.

Per a Ciutadans i Vox, els únics grups que han rebutjat la proposta, aquesta reivindicació planteja “una declaració d’independència del dret comú espanyol”, ha indicat el representant de la formació liberal, mentre que la ultradreta, en contra de les comunitats autònomes, advoca per “un dret comú i no 25 drets diferents”.