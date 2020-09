Pilar Lima comença a prendre el control en Podem

La coordinadora autonòmica de Podem, Pilar Lima, comença a marcar les posicions del partit i a prendre protagonisme com la seua màxima representant. Malgrat que la seua aposta en les primàries de la formació morada va ser una direcció coral i un repartiment de les veus –separar el poder orgànic de l’executiu i el parlamentari–, en els últims dies la secretària general ha anat prenent protagonisme davant la resta dels sectors de la formació.

Dilluns passat Lima, també diputada d’Unides Podem en les Corts Valencianes, va oferir una roda de premsa amb la seua companya de coalició Estefanía Blanes, portaveu adjunta en virtut de l’acord signat amb Esquerra Unida, per presentar les esmenes del grup parlamentari a la Llei de funció pública, refermar la seua posició en el debat de política general –celebrat la setmana anterior– i comentar algunes propostes de la coalició per als pressupostos. Tot això sense comptar amb la presència de la portaveu parlamentària, Naiara Davó.

La presentació d’esmenes a una llei aprovada per un Govern del qual formen part no ha acabat de quallar en el grup parlamentari. Alguns diputats de Podem comenten el seu malestar perquè la coalició haja presentat les esmenes sense comptar amb el PSPV i Compromís, com habitualment es fa. Un malestar que va expressar el portaveu socialista, Manolo Mata, considerant una deslleialtat a l’executiu autonòmic presentar esmenes de manera unilateral. En Esquerra Unida defensen que Unides Podem no formava part del Govern quan va començar a treballar-se la llei –la Conselleria de Justícia va començar el projecte el 2016– encara que el projecte es va aprovar el febrer passat.

Les Corts Valencianes no són l’únic espai en què la coordinadora autonòmica –figura que substitueix la secretària general– ha imposat el seu criteri. La setmana passada es coneixia el nomenament de Julià Àlvaro com a sotsdirector de l’EVha, l’empresa pública d’habitatge autonòmic, dependent de la conselleria que gestiona Rubén Martínez Dalmau. Àlvaro va ser secretari autonòmic de Medi Ambient, nomenat a proposta de Compromís, la legislatura passada i Podem el va rescatar com a número 5 per València per a les eleccions autonòmiques en una maniobra que no tots van acceptar en el partit. Poc després, Martínez Dalmau el va nomenar assessor en la seua vicepresidència segona, on ha estat treballant fins que ha passat a l’EVha.

Aquests moviments coincideixen en una setmana en què la coordinadora ha tingut un protagonisme mediàtic especial, amb diverses intervencions en la televisió pública À Punt –en una, per error, es va obviar la coalició parlamentària–, en què la màxima dirigent ha expressat les línies del partit amb vista als pressupostos de la Generalitat Valenciana i la sintonia en el primer any de la seua formació en l’executiu autonòmic. La intenció de la coordinadora autonòmica sembla ser diferenciar el seu discurs del dels seus socis de Govern, assegurant sempre lleialtat, però recordant permanentment que l’acord de legislatura és el que es va plasmar després de les eleccions del 2019. “Nosaltres som lleials a l’Acord del Botànic, al mandat popular, que diu que aquest govern de coalició progressista ha de complir els acords que va signar”, expressava la coordinadora. Així, a poc a poc, l’escollida per la militància com a líder de la formació va prenent protagonisme i exercint el comandament en un partit dividit quasi al 50%.

Lima va tindre el suport de Pablo Iglesias en processos anteriors i ella i el seu equip formen part de la direcció nacional de Podem, a més de tindre uns quants càrrecs en el Govern. La portaveu parlamentària i rival seua en les primàries, Naiara Davó, va quedar fora de la direcció executiva del partit, malgrat el discurs d’integració, i tampoc els seus acompanyants en les primàries hi van formar part. Segons van explicar els entorns d’ambdues en el seu moment, van oferir als companys de Davó reunions individuals amb l’equip de Lima, que van declinar plantejant una reunió conjunta per tractar la integració. En el grup parlamentari comença a témer-se un canvi estructural, una reorganització de forces, ja que cap diputat autonòmic va fer costat a l’ara secretària general en les primàries.