Pilar Lima: “Si haguérem fet un confinament total, tindríem menys col·lapse sanitari”

Pilar Lima (València, 1977) és la coordinadora de Podem a la Comunitat Valenciana i, des de la setmana passada, la primera portaveu parlamentària sorda de les Corts Valencianes i de l’Estat espanyol. Lima ja va ser la primera senadora amb discapacitat auditiva en la legislatura passada i ha acompanyat Pablo Iglesias en els seus projectes electorals des de la fundació de Podem, sent part de les seues llistes en les primàries i els seus òrgans directius.

Treballadora social de formació, va ser elegida màxima responsable de la branca valenciana del partit en una votació molt ajustada –va guanyar per 38 vots respecte a la candidata següent, Naiara Davó– i amb un projecte en què no es van integrar els membres del grup parlamentari. El gener passat, la formació va acordar per àmplia majoria cessar Davó com a portaveu parlamentària i que Lima coordinara els treballs del grup en compte seu, una decisió que ha portat alguns consellers a recórrer al comité de garanties. La portaveu atén a elDiario.es en acabar la seua primera setmana com a nova responsable de la formació en les Corts Valencianes en una conversa telemàtica, i destaca les seues prioritats per al curs polític.

Com ha sigut aquesta primera setmana com a portaveu?

Encara estic assimilant-ho, avesant-me a les funcions noves. Assumisc el càrrec amb molta responsabilitat, serietat i espere estar a l’altura del que Unides Podem espera de mi.

Dijous tindran la primera sessió de control al Consell i la pregunta al president de la Generalitat. Com estan preparant-la?

No puc contar molt, però serà en relació amb la pandèmia, que faça el menor mal possible. És mostra de la gran preocupació que ens envaeix i continuem vetlant perquè es complisquen els acords del Botànic.

És diputada fa quasi dos anys. Que les Corts Valencianes no estigueren adaptades per a les intèrprets en llengua de signes li ha suposat molts problemes per a treballar?

Evidentment, el problema no soc jo, és que el nostre entorn té moltíssimes barreres. És una lluita afegida que m’acompanya a l’hora de fer la meua faena. Fer funcions de representació política significa també lluitar per l’accessibilitat de tots els col·lectius. Agraïsc el treball de les Corts per a facilitar-me la tasca.

La cambra li concedirà més temps per a intervindre, no?

Per mi, tant de bo que em donaren tot el temps possible. Es va demanar, també pel PSPV, una mica més de temps. Lògicament també tenim l’opció d’ampliar-lo com es fa en altres àmbits com un examen d’oposicions; parlem d’una interpretació de llengua visual a llengua auditiva que requereix un temps i les Corts ho tenen en compte.

Quines són les línies que vol impulsar en el grup parlamentari com a síndica?

Conjuntament amb els partits que componen la coalició, amb coordinació i cohesió, la nostra prioritat és continuar amb la gestió de la pandèmia. Ahir vam rebre una bona notícia, que és l’ampliació del Pla Resistir amb 18 milions d’euros, que ve lligat amb l’escut social botànic, perquè les restriccions estan sent molt dures i les conseqüències per a l’hostaleria, per al sector de l’oci, del turisme i les petites i mitjanes empreses són molt greus i hem de pal·liar-les. Si parlem de sanitat pública, com a segon punt de les nostres prioritats, posem el focus en la desprivatització i la reversió a allò públic, millorar les condicions laborals dels treballadors de la sanitat pública. Una altra línia fonamental seran els fons europeus, no volem una gestió opaca, volem vetlar perquè es destinen a pal·liar la crisi i eixir-ne, amb molta cura a la gent i sense deixar ningú arrere. A més, tenim pendent d’aprovar l’Agència Valenciana d’Energia com a pas previ a un organisme capaç de crear la nostra pròpia energia renovable.

Creiem que és fonamental un canvi de model productiu; ja hem vist que, quan venen mal dades, es desestabilitza la nostra economia, tenim una economia molt terciaritzada, depenem moltíssim del turisme de masses, cosa que al principi no ens ha permés produir les nostres pròpies màscares; hem vist uns dèficits molt importants, hem d’apostar per un model diferent. I per a nosaltres és molt important la línia d’habitatge. Estem veient els companys en l’àmbit estatal com estan lluitant la llei de l’habitatge. Lamentablement el PSOE l’ha paralitzada per centrar-se en interessos electorals, en les eleccions catalanes; no és tolerable que les famílies i els joves queden arrere per interessos electorals, la cosa fonamental és que tothom tinga accés a un habitatge digne. A la Comunitat Valenciana, amb Unides Podem estem a l’avantguarda en la gestió i l’adquisició d’habitatge públic, som un referent per a la resta d’Espanya amb el decret que regula el dret de tanteig i retracte. Cal atrevir-se a regular el preu del lloguer, l’habitatge és l’últim que ens queda en un confinament, és la barrera contra el virus.

Algunes de les prioritats que comenta són qüestions que, si no depenen directament de Presidència de la Generalitat (com el turisme i els fons europeus), aquest departament hi té bastant influència, com en Sanitat. Els preocupa aquesta concentració en el Palau de la Generalitat sobre la gestió de la crisi i la recuperació? Té massa pes Ximo Puig en la presa de decisions?

Bé, és el Govern del Botànic i està format per tres espais polítics que hem signat un acord i nosaltres ens el creiem moltíssim. És la base perquè es complisquen els acords i nosaltres continuarem reforçant el Govern en la seua gestió amb l’objectiu de complir els acords.

Ho deia perquè l’altre soci del Govern, Compromís, va manifestar unes quantes vegades les seues queixes, expressant que no s’estava escoltant els socis en la presa de decisions. En l’última reunió, el vicepresident segon i representant d’Unides Podem en el Consell, Rubén Martínez Dalmau, no va expressar amb massa contundència la seua posició sobre les restriccions, però vostés l’endemà van llançar un comunicat demanant pràcticament un confinament estricte, amb el tancament de col·legis i mesures més severes. Hi ha una descoordinació entre el partit i el Consell? Els agradaria tindre més pes en la presa de decisions?

No, no podem parlar de descoordinació. La nostra aposta és treballar els tres espais en què tenim un paper diferent. però amb cohesió. A més, els diferents papers són importants sempre que estiguen treballats amb coordinació. Els càrrecs públics representen les posicions dels seus partits i nosaltres decidim comunicar la nostra preocupació, assessorades per les dades dels nostres experts. Lamentablement, si haguérem fet un confinament total, tindríem menys col·lapse sanitari o les dades serien diferents; la sanitat ara mateix està en una situació de desbordament. Nosaltres tenim lleialtat absoluta a les decisions que el Govern va prendre, amb restriccions molt dures. Aquesta gestió ha d’anar acompanyada d’un escut social fort i això ho aplaudim, les ajudes actuals superen les de l’any passat. Aquest Govern té voluntat de cuidar aquests sectors i de pal·liar les conseqüències de les restriccions; la nostra aposta i el nostre repte és salvar vides.

Els preocupa que en les manifestacions d’hostalers i sector turístic apareguen membres de l’extrema dreta?

L’extrema dreta es combat amb mesures com les del Pla Resistir, amb un escut social botànic, amb gestió de govern perquè ningú es quede arrere.

En l’últim Consell Ciutadà, en la ponència que va fer, es va mostrar molt dura amb Ciutadans i les negociacions dels pressupostos, però hi ha lleis, com la reforma de la llei electoral, per a les quals necessitaran comptar amb ells. Com serà la relació amb l’oposició? Creuen que Ciutadans pot ser un aliat en el Botànic?

La llei electoral està a l’avantguarda i és referent a escala estatal i a escala democràtica, és la llei més feminista en termes de paritat, i en representació amb la baixada del llistó al 3%. Aquesta llei mereix tots els suports del parlament, no veiem motius per a votar-hi en contra. La pandèmia no paralitza els temes pendents i els drets democràtics fonamentals han de continuar.

Que Ciutadans s’acoste al Botànic els preocupa o els agrada?

La seua ideologia purament neoliberal ha de quedar arrere. Aquesta crisi ha demostrat que les polítiques de les dretes no ajuden, les privatitzacions no poden imperar mai més, això ens afebleix com a societat. És una qüestió de coherència: les polítiques de dretes són absolutament incompatibles amb les lluites que duem a terme i la prioritat de la vida, la dreta prioritza l’economia. Si Cantó està tan preocupat per arribar a acords amb el PSPV, que ens deixe governar i deixe d’aprofitar la pandèmia per a atacar.

En aquest mateix Consell Ciutadà, en què es va votar el cessament de Naiara Davó i el canvi de portaveu, va dir que calia “desconstruir pràctiques nocives d’abans”. A què es referia?

Soc pulcrament respectuosa amb l’organicitat i que les deliberacions es debaten en els òrgans dels partits; crec que això és el millor per al projecte.

Per què la direcció que encapçala vosté va decidir que calia fer un canvi en el càrrec de portaveu? Hi havia alguna cosa que no funcionava amb l’anterior portaveu?

Com deia, aquestes deliberacions i aquests debats ocorren dins del partit i de la direcció de coalició. Es van prendre les decisions per al millor funcionament del grup parlamentari. Busquem més cohesió, més coherència i més coordinació amb els partits que componen la coalició, sempre amb una mirada col·lectiva.

Però l’altra part que es va presentar a les primàries els retrau un incompliment de programa, aquesta separació de les tres potes del partit, sense parlar de persones, sinó d’espais, que és una cosa que li va passar a Antonio Estañ, que va acabar ocupant dos càrrecs tot i que havia manifestat el contrari.

En cap moment es va parlar d’ocupar càrrecs. L’Assemblea vota una direcció política, una coordinació d’espais i un projecte. Parlem de les tres potes, govern, grup i partit, com tres espais que s’abrigallen entre si, coordinats, però per damunt de noms i cognoms. Qualsevol interpretació personalista d’això vulnera els principis democràtics de les organitzacions.

Els preocupa que aquesta tensió haja crescut tant fins al punt que una part del partit haja impugnat la decisió i que part del grup parlamentari es negara a donar suport a la primera decisió del partit? Els preocupa que genere divisió en el grup parlamentari?

Aquesta ha sigut una decisió per majoria del consell ciutadà, una decisió democràtica que s’ha deliberat i debatut en els òrgans corresponents. El que ens preocupa és la pandèmia i no podem parar ni un minut. El grup parlamentari està molt centrat en el que toca. Una altra cosa que vull dir és que no m’haurà vist en dues setmanes parlar del que no toca quan no toca.

Tornant a la pandèmia. Els experts que es reuneixen amb Ximo Puig han començat a parlar d’una tendència positiva, remarcant que no es poden relaxar les restriccions, però sembla que la pressió assistencial amainarà. Quins passos creuen que cal fer? Són optimistes?

Seria més optimista si ens hagueren escoltat fa 25 dies, quan vam demanar un confinament. Potser tindríem unes dades diferents de les que hi ha ara. Sí que compartim que salvar la Setmana Santa no pot ser una prioritat, hem de salvar vides. El virus està emportant-se molts compatriotes i això depén d’enfortir la sanitat pública, d’un canvi de model productiu, de millorar les condicions laborals dels nostres sanitaris, de qui ens cuida, del sector de la neteja, que també forma part del personal de primera línia.