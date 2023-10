El PP consuma l'entrada de l'extrema dreta de Vox en el govern de municipal de València

Quatre mesos li ha durat a l'alcaldessa de València del PP, María José Catalá, la seua aventura en solitari al capdavant de l'Ajuntament de València des que va ser investida el passat 17 de juny en minoria amb els únics 13 vots del seu grup, a quatre de la majoria absoluta, just els regidors que té Vox.

El que era qüestió de temps i un secret a veus s'ha acabat consumant tal com era d'esperar en el moment en el qual ha necessitat tirar avant dos de les grans mesures que marquen la política d'un ajuntament, com són les ordenances fiscals i els pressupostos municipals.

El portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, ja va advertir que no faria costat als populars si no els donava entrada en l'equip de Govern de municipal, la qual cosa ha precipitat una negociació aquesta mateixa setmana, quan ha arribat el moment d'aprovar els impostos i encarrilar els comptes municipals.

L'acord de Govern que dona entrada a l'extrema dreta a l'Ajuntament de València s'ha anunciat oficialment aquest divendres a les 10.15 hores amb una compareixença conjunta de Catalá i Badenas.

Badenas i la resta regidors i regidores del Vox i del PP han entrat primer al saló de cristall i l'alcaldessa Catalá ha accedit posteriorment en solitari.

“Estem molt satisfets, pensem que donarem l'estabilitat que València precisa i anem generar un clima de treball molt productiu. Des de hui som un Govern unit que treballarà pels valencians amb un primer repte com són els pressupostos municipals”, ha afirmat la primera edil.

Badenas ha assegurat que treballaran “de manera coordinada, amb comunicació i que les xicotetes diferències es debatran per a arribar sempre que siga possible a un acord pensant en l'interés dels valencians”.

Capitalitat verda, Gai Games i València CF

Sobre els diferents esdeveniments que té compromesos la ciutat i si hi haurà canvis amb l'entrada Vox al Govern municipal, Catalá ha explicat que “la capitalitat verda europea està en alcaldia, la treballarem de la mà de Vox, farem un equip de treball, sobre els Gai Games continuarem parlant d'eixos projectes amb tota normalitat”.

Sobre este esdeveniment, Badenas ha afirmat que hauria d'haver-hi uns jocs per a tots i que no cal posar-los etiquetes: “Potser el que no és afortunat és la denominació perquè són uns jocs que discriminen”.

Quant a la decisió d'ajornar el conveni del nou estadi del València CF fins al club reinicie les obres i si ha sigut una línia roja en la negociació, l'alcaldessa ha assegurat que “mai ha format part de la negociació, però l'Ajuntament va tindre una conversa amb les entitats financeres i després d'eixa reunió que es va produir fa dues o tres setmanes, ens van verificar que podien prosperar les llicències d'obres més enllà del conveni i com ho confirmem, decidim fer-ho així”.

Catalá ha afegit que han estat en contacte amb Vox tot aquest temps i que ja els va traslladar en la reunió d'aquest dimarts que havien pres eixa decisió i el portaveu de Vox li va dir que coincidia: “Ha sigut una decisió pensant en la ciutat i en el benefici de l'afició. Mai abans hem parlat del tema ni ha format part de la negociació”.

Badenas ha assegurat que s'emporten d'una forma “fantàstica” a nivell personal i sobre el pacte ha assegurat que “ni l'ha dubtat ni l'ha deixat de dubtar” i que afortunadament han arribat “a aquest acord”.