PP i Vox acorden governar junts a la Generalitat Valenciana

Vox i el PP anuncien un acord de govern a la Comunitat Valenciana. El líder de Vox vetat per Gènova, Carlos Flores Juberías, ha anunciat aquest dimarts l'acord després de tres hores de reunió amb el líder del PP, Carlos Mazón.

El líder de Vox no ha concretat la participació exacta del seu partit en el Govern valencià que presidirà Carlos Mazón, encara que ha assenyalat que serà “decisiva”. Sí ha avançat que serà cap de llista al Congrés dels Diputats per València, amb el que ell no entrarà en l'Executiu autonòmic. El PP i Vox pacten també la presidència de les Corts Valencianes, que serà per al partit d'extrema dreta.

Flores no ha concretat les conselleries que el seu partit ocuparà en el Govern valencià, però ha insistit que el pes del seu partit siga proporcional al qual tenen en les Corts Valencianes. El PP compta amb 40 diputats, la formació d'extrema dreta amb 13.

Carlos Mazón i Carlos Flores s'han reunit aquest dimarts per a abordar la investidura del candidat del PP, només 24 hores després que la direcció nacional del partit marcara com una “línia roja” la presència del candidat de Vox. El portaveu de campanya del PP, Borja Semper, va indicar el dilluns que la condemna de Flores per violència psicològica sobre la seua esposa en 2002 no agradava al partit. “Creiem que una persona acusada i condemnada per maltractament no s'hauria de dedicar a la política, a l'exercici públic, a la representació dels ciutadans”, va assenyalar malgrat donar llibertat a Mazón per a negociar amb Vox.

El PP valencià finalitza aquest dimarts la seua ronda de trobades per a buscar suports per a la investidura. Amb 40 parlamentaris, necessita almenys 10 per a obtindre la presidència de la Generalitat Valenciana. Vox té 13 diputats i tant Compromís com el PSPV han manifestat el seu rebuig a la proposta del PP.

A les 10 d'aquest dimarts ha arrancat la reunió entre PP i Vox. Per part dels populars els negociadors són el mateix Mazón, el sotssecretari del PP Juan Francisco Pérez Llorca i el cap de campanya, Miguel Barrachina. Per part del Vox negocien Carlos Flores, candidat a la presidència, el diputat en el Congrés Ignacio Gil Lázaro i el torero Vicente Barrera.