El PSOE escenifica la pau amb Ximo Puig quatre anys després del conclave de la discòrdia

Aquest serà el congrés de la unitat. No hi haurà morts, ni ferits, ni funerals. Els dirigents socialistes repeteixen en públic i en privat aquesta frase durant la jornada inaugural del que seria el seu primer congrés "tranquil" en anys. El 40 conclave dels socialistes, un nombre rodó, vol tancar files entorn del secretari general i president del Govern, Pedro Sánchez; escenificar que el partit es troba sòlid, aglutinat, en un bon moment. Que el Govern és fort i el partit està en la cresta de l'ona socialdemòcrata que recorre Europa.

La tranquil·litat implica tancar ferides, arribar a acords i reparar algunes fractures. Una d'elles, la que es va generar entre el president del Govern i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en l'anterior Congrés. Quatre anys després, la relació entre el dirigent del PSPV i el màxim representant del PSOE sembla més cordial i fluida. Puig és el baró socialista més ben posicionat de l'Estat, governant -en coalició- la comunitat autònoma més poblada sota el signe del puny i la rosa. És també dels pocs que ha eixit en suport de Sánchez en qüestions complexes com els indults i ha començat a teixir aliances amb altres presidents, reclamant al PP i als dirigents catalans que se sumen als pactes, que treballen pels consensos.

El president de la Generalitat ha estat nomenat president del 40 Congrés, una concessió que li atorga visibilitat. Serà l'únic president autonòmic que intervinga en les jornades del dissabte, oferint el discurs d'obertura que precedeix a la intervenció dels expresidents del Govern Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. Un gest que el seu entorn aprecia, com que s'haja celebrat el congrés a València, capital progressista, i que consideren s'acabarà de materialitzar en la composició de l'Executiva en finalitzar el Congrés. A Ferraz i l'entorn de la direcció són hermètics respecte a la composició de l'òrgan de direcció, encara que fonts pròximes indiquen que Sánchez ha consultat als seus barons per perfils que complisquen quatre criteris: renovació generacional, feminisme, diversitat i municipalisme. Els mateixos que van descriure la remodelació de l'Executiu el passat estiu.

Els socialistes valencians no volen anticipar cap triomfalisme del congrés, ni la representació que obtindran en la direcció, però l'entusiasme és evident. Creuen que prevaldrà la qualitat dels representants a la quantitat. No obstant això, segons l'ambient en altres dirigents autonòmics i en titulars del Govern, hi haurà diversos debats que se'ls embossen. El finançament autonòmic, el principal cavall de batalla de Puig, no serà una qüestió fàcil de digerir en el debat. La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, reclamava no obrir fronts. "Tenim un compromís clar, tant amb les comunitats autònomes com amb els ajuntaments, i uns Pressupostos pels quals estem de celebració i que suposen la major injecció de recursos públics", ha afirmat durant la jornada inaugural.

El debat per la suficiència financera s'anticipa complex en el si del partit, on els dirigents autonòmics plantegen posicions diferents, sovint enfrontades. Rodríguez apuntava que "el consens no es pot reclamar només al Govern, sinó també a cada autonomia", però afirmava, a l'una, que la diversitat és una essència del partit. "El PSOE guarda la diversitat del nostre país, però sap que en assumptes importants hem d'arribar a acords", ha sostingut, i ha afirmat que tenen "l'objectiu clar de recuperació i modernització d'Espanya atenent la diversitat".

Mentre que l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que serà president del Consell de Política Federal, considera un avanç que un representant d'una de les autonomies a la cua del finançament dirigisca aquest organisme, el president manxec refredava els ànims. Espadas ha indicat que el seu nomenament és "una garantia de reequilibri territorial, de cohesió social", en declaracions recollides per Europa Press, mentre que Emiliano García Page creu que és complicat que tots els presidents socialistes puguen mantindre una mateixa postura en el debat sobre el finançament autonòmic perquè no es tracta d'un assumpte "ideològic" sinó "territorial".

Puig, per part seua, insistia en el discurs que ha mantingut els últims mesos: "Hem de construir ponts sense confrontació, buscar l'interés general i sobretot la bandera d'aquest partit: la igualtat". També entre els drets dels ciutadans, sense importar el seu territori. El debat en el congrés de la pau es preveu intens.