El PSPV insisteix a Mazón que no arribarà a acords amb el PP mentre done cabuda a l'extrema dreta

Els socialistes valencians traslladen al president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que serà impossible aconseguir un acord global mentre done cabuda a les propostes i accions de l'extrema dreta. La portaveu del PSPV, Rebeca Torró, i el diputat Arcadi España s'han reunit este dimecres amb el cap del Consell, que va enviar a tots els grups una missiva per a buscar punts comuns en la legislatura durant el bast ple monogràfic contra l'amnistia que va organitzar el PP.

Com han vingut avançant des de conéixer-se la cita, els representants socialistes han explicitat que no s'asseuran a negociar mentre el PP “continue normalitzant” a Vox i sent “ostatge” del seu soci de govern, encara que ha garantit que continuaran treballant per l'agenda valenciana a nivell autonòmic i estatal a través del Congrés i de les propostes als ministeris.

La portaveu del PSPV creu que “el punt 0 [de l'acord] és el respecte i la convivència entre partits polítics i estem lluny” d'eixa trobada. “Per a parlar de tota la resta necessitem això”, ha insistit la diputada, que recorda que Vox, soci de govern del PP en la Generalitat Valenciana, “ens assenyala, ens insulta en les nostres seus, presenta propostes en les quals ens diu colpistes. És difícil asseure's en una taula amb persones que estan fent el que fan. No ens podem asseure amb Vox en estos moments i ell [el president] ha de decidir què tria”.

Segons ha explicat la síndica, el també líder del PPCV els ha traslladat en esta reunió “cordial” que governa amb Vox i que “és el seu soci”, per la qual cosa no han arribat a cap acord ni s'han emplaçat a futures trobades. “El PP normalitza determinades situacions i nosaltres no podem normalitzar que l'extrema dreta no veja un problema en la violència de gènere”, un dels assumptes proposats pel dirigent socialista Ximo Puig.

Sobre la condonació del deute històric valencià, un altre dels punts a tractar, la parlamentària socialista ha destacat el finançament autonòmic o l'ampliació del port de València, en els quals segons ella el PSPV té una postura molt clara. Sobre la condonació del deute, ha indicat a Mazón que “els seus socis no estan a favor”, per la qual cosa poc es pot avançar.