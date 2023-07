Rebeca Torró serà la portaveu parlamentària del PSPV, amb Arcadi España com a número dos

Ximo Puig dissenya un grup parlamentari amb dos consellers al capdavant, mentre ell es dedicarà a presidir el grup, participar en els grans debats i compaginar aquesta activitat amb el Senat. El PSPV-PSOE ha aprovat per unanimitat l'estructura del grup en les Corts Valencianes per a la XI Legislatura, amb la titular d'Obres Públiques en funcions, Rebeca Torró, com a portaveu i el seu homòleg en Hisenda, Arcadi España, d'adjunt. La direcció del grup la completen María José Salvador i José Chulvi també com a portaveus adjunts.

Així ho ha traslladat després de la reunió de la Comissió Executiva Nacional (CEN) el secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, qui ha avançat que aquest dijous tindrà lloc la reunió del grup parlamentari i es registrarà l'estructura en les Corts, segons recull la formació en un comunicat.

L'encara president de la Generalitat en funcions ha reafirmat la seua aposta de “tendir la mà en tota aquella acció política que facilite que a la Comunitat Valenciana li vaja millor” i ha insistit que els socialistes faran una oposició “responsable, seriosa i rigorosa amb un perfil propi”.

A més, ha apostat per ser “intransigents amb la intransigència” i ha remarcat que les línies roges són “tot el que té a veure amb els drets de la igualtat i amb la violència de gènere”: “No hi ha dies de gràcia en el que té a veure amb els drets i llibertats”.

D'altra banda, respecte als terminis d'investidura, el líder dels socialistes valencians ha apuntat que el PSPV facilitarà el trànsit “el més ràpid possible” i ha defensat que la pretensió és que es facen les coses “dins del reglament i en consens”. “Després de la reunió de la mesa es confirmarà l'agenda per a veure quan es pot celebrar la sessió d'investidura”, ha indicat.

Finalment, Puig ha assenyalat que des del PSPV-PSOE “defensem l'autogovern i la institucionalitat” i ha insistit que volen que el traspàs de poder siga “modèlic”.