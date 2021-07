Un redactor en cap d’À Punt, únic aspirant a superar el filtre per a la sotsdirecció d’informatius de la cadena

Només un dels quatre aspirants a la sotsdirecció d’informatius d’À Punt aconsegueix passar el filtre per a l’última fase del procés. El redactor en cap Iván Esteve és l’únic candidat que ha superat la puntuació mínima en la memòria i passarà a la fase d’entrevista per defensar el seu projecte d’informatius diaris.

La comissió que avalua els projectes ha puntuat Esteve amb 31 punts en la memòria, la millor xifra dels quatre candidats. El redactor en cap havia obtingut en l’autobaremació 21,9 punts, quasi la meitat que el primer candidat en aquest primer filtre, Josep Grau, amb 46,2 punts. Grau, sotsdirector de Comunicació i Xarxes Socials de l’IVAM, no ha arribat al mínim de puntuació en la memòria, que passa per una comissió tècnica. Segons els criteris de baremació publicats en una resolució de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, només les persones que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria passaran de fase. La resta dels candidats són Guillermo Ruiz, redactor en la cadena pública des del 2019 i extreballador d’RTVV i Sergi Pitarch Garrido, guionista i director de curtmetratges.

Després de l’eixida de Ximo Ferrandis, que va canviar fa un mes la cadena pública pel gabinet de la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, la direcció de la televisió va convocar ràpidament l’oferta pública per cobrir la vacant. La borsa de candidats va quedar esgotada, atés que les tres persones que van quedar per darrere de Ferrandis en la convocatòria anterior van renunciar per tindre altres ocupacions. En aquesta ocasió, i a falta de possibles recursos administratius, la comprovació dels mèrits i de la documentació, la borsa quedaria buida, perquè cap candidat, tret d’Esteve, supera la puntuació mínima.

Esteve es va incorporar com a redactor en cap a la televisió pública el 2018, poc abans de l’inici de les emissions, quan la direcció de la cadena va decidir ampliar la seua estructura orgànica. El periodista, que havia sigut responsable de comunicació a l’Ajuntament de Mislata, va quedar cinqué en la borsa per als primers llocs directius i va entrar amb la nova plaça, justificada per necessitats de producció. Si es confirma la seua elecció en l’entrevista, formarà part de l’equip de Raquel Ejerique per a la direcció dels informatius de la cadena pública.

La idea del periodista, amb un màster en comunicació política, és millorar la qualitat dels informatius i "convertir À Punt en el mitjà de referència per a la societat valenciana". El seu projecte, basat en les línies de l'actual directora d'informatius, cerca reforçar el servei públic i competir en immediatesa i exclusivitat amb la resta de mitjans de comunicació: "La finalitat és fer uns informatius entretinguts i atractius per a l'audiència, però sense oblidar que som un mitjà de comunicació i que la nostra raó de ser és donar notícies, i sempre que pugui ser, fer-ho els primers o els únics", expressa. De finalitzar el procés, Esteve treballarà a "construir un relat informatiu propi, amb el qual es pugui sentir identificada la major part de la societat valenciana", una societat "diversa i plural", tant política com socialment que ha de veure's reflectida en els informatius.