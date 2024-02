Un responsable de comunicació del PP reconeix ser l’artífex de la “guerra bruta” contra els socialistes valencians en la campanya passada

En les eleccions municipals i autonòmiques passades, els veïns de la Comunitat Valenciana van rebre una sèrie de fulls volants en què es vinculava Ximo Puig amb investigacions per accions delictives. Unes expressaven “La Guàrdia Civil investiga les trames que afecten el president de la Generalitat”, davall d’una foto de Puig. Unes altres asseguraven que el seu Govern “castiga la província d’Alacant”, amb un decàleg de polítiques públiques. I unes terceres parlaven d’un “repartiment de milions per a la família, els amics i el partit de Ximo Puig”. Totes il·lustrades amb fotos del líder dels socialistes valencians i del president del Govern, Pedro Sánchez.

El PSPV va anunciar immediatament que portaria la campanya, en què no s’identificava cap organització o partit, a la Fiscalia, i va traslladar les seues sospites sobre l’autoria del PP. Per a la denúncia pública, els socialistes van argumentar que la tipografia i el format coincidien amb altres campanyes dels populars valencians, també part dels seus missatges. El maig, els socialistes van advertir: “Hem tingut accés a l’albarà de l’empresa de repartiment amb què queda acreditat que els pamflets han sigut encarregats pel Partit Popular de València”. Segons va denunciar el portaveu i secretari d’Organització, José Muñoz, en l’ordre de treball de la distribuïdora figura: “PP VLC”.

La Fiscalia va arxivar la investigació per no apreciar indicis de delicte d’injúries, i va apuntar que, en l’àmbit polític, els representants estan exposats a més crítica i una exposició superior del seu dret a l’honor. Però en les perquisicions, la Fiscalia va constatar que va ser un responsable del PP valencià qui va promoure i va executar l’acció, de la qual el partit es va desvincular plenament quan els socialistes van denunciar la “guerra bruta”.

La investigació assenyala que va ser Carlos Navarro Achicart, secretari de màrqueting digital del PP de València, qui va encarregar la confecció i la distribució dels fulls volants. El popular va reconéixer que va fer l’encàrrec a la impremta i va idear el text i que “ho va fer amb ànim de crítica política i sense intenció de danyar l’honor del president de la Generalitat”. El responsable de màrqueting del PP valencià va matisar que en cap moment diu que la Guàrdia Civil investigue Ximo Puig, sinó “les trames que podrien implicar-lo en operacions per les quals sí que s’investigava el seu germà”. Navarro va assegurar que no va consultar el comité del partit aquesta acció. Fa uns anys, el jove va participar en una campanya de bots en la xarxa social Twitter juntament amb altres membres de Noves Generacions del PP per a guanyar visibilitat i influència amb comptes falsos, segons una anàlisi duta a terme pel blog Twitter Bots. L’organització juvenil va reprendre els militants i es va desvincular de l’acció.

Aquest no va ser l’únic episodi que els socialistes tipifiquen com a “guerra bruta”. A Castelló, l’alcaldessa socialista llavors Amparo Marco va denunciar l’aparició de pintades amb el lema “CorruPSOE” i “colpsoe d’estat” en el terme municipal i els voltants, com Orpesa, Benicàssim, Almassora, Vila-real i Borriol. Membres de la seua campanya van assegurar haver identificat un regidor del PP a través de la matrícula de la furgoneta al costat d’una tanca amb una altra pintada. Els socialistes van portar el cas al jutjat.

Mazón ho va negar tot

El 24 de març, en una roda de premsa, el candidat del PP a la Generalitat llavors, Carlos Mazón, va negar que el partit haguera participat en l’acció. “Els veig molt nerviosos i no contribuiré a això”, va dir a preguntes dels periodistes. “No conec cap campanya amb aquestes característiques del PP. Hem repartit fullets sobre educació, habitatge, autònoms, baixada d’impostos... però no tinc coneixement que el PP estiga en una campanya d’aquestes característiques”, va insistir el hui president de la Generalitat Valenciana.

Els socialistes han sol·licitat la compareixença de Mazón en les Corts Valencianes perquè “explique la seua participació en la guerra bruta contra el Partit Socialista, després que s’haja fet públic que membres del Partit Popular estaven darrere de la campanya de difamació que vam patir els socialistes durant la campanya electoral”.