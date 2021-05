El sou d’un trànsfuga: els ex de Ciutadans cobraran 2.500 euros mensuals en el grup de no adscrits

El degoteig de dirigents de Ciutadans que abandonen el vaixell continua fent minvar la seua representació parlamentària. Divendres, quatre diputats en les Corts Valencianes van comunicar la seua baixa del partit i la seua eixida del grup parlamentari sense renunciar a l’acta, emparant-se en un “gir ideològic” de la formació que dirigeix Inés Arrimadas. La direcció del partit reclama als trànsfugues Cristina Gabarda, Jesús Salmerón, José Antonio Martínez i Asunción (Sunsi) Sanchis que entreguen l’acta, “en virtut del compromís subscrit amb la formació taronja a través de la Carta Ètica”.

Els parlamentaris asseguren que abandonen el partit després d’“una llarga reflexió”, encara que una d’elles, Asunción Sanchis, va recollir l’acta fa tres setmanes, el 21 d’abril, en substitució de Toni Cantó. En l’òrbita de l’exsecretari d’Organització i senador expulsat Emilio Argüeso, havien estat consultant en els dies previs a la seua eixida les condicions que tindrien com a diputats no adscrits si es mantenien en la cambra. Argüeso, expulsat de Ciutadans acusat de maniobrar en contra de la direcció, es va criar políticament amb Carlos Mazón, el president de la Diputació d’Alacant i candidat a dirigir el PP. Uns certs sectors de la formació consideren que els diputats podrien estar pensant a seguir el camí de Cantó i buscar lloc en el Partit Popular.

El reglament de les Corts Valencianes no preveu la creació d’un grup mixt amb parlamentaris eixits d’altres grups, però no pot impedir que mantinguen l’escó tot i ser expulsats del partit amb què van concórrer a les llistes. Els no adscrits es quedaran amb els drets bàsics d’un diputat. No tindran subvenció de grup parlamentari, ni poden usar la sala de premsa, ni assignació per al personal assessor. Tampoc podran intervindre en el debat de política general, però sí en el ple de les Corts i en les comissions, així com a exposar la seua justificació de vot, si ho decideix la Junta de Portaveus. Cobraran, això sí, el salari base de parlamentari: 2.500 euros al mes amb dues pagues extra, un total de 35.158 euros anuals, segons les taules aprovades al març del 2020.

La figura del diputat no adscrit es va crear el 2007 quan Gloria Marcos, exdiputada d’Esquerra Unida, va abandonar el grup parlamentari i des de llavors una desena de representants s’hi han acollit. El cas més sonat va ser el dels autoproclamats “agermanats”, quatre exdiputats de Ciutadans que van intentar crear el seu grup parlamentari propi a mitjan legislatura passada.

Els excompanys dels quatre trànsfugues els han acomiadats amb poc d’afecte. “A veure si ara que se n’han anat els que no van aportar res mai, podem treballar amb un cert assossec per rellançar aquest projecte de centre liberal”, escrivia el diputat Emigdio Tormo, mentre que uns altres recordaven la condemna a Cristina Gabarda per injúries contra el diputat del PP Miguel Barrachina.