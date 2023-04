Suspés el judici de 'Gürtel' a Francisco Camps en l'Audiència Nacional per la vaga de funcionaris de Justícia

La vaga iniciada el dilluns pels funcionaris de l'Administració de Justícia per a exigir un increment salarial ha obligat a suspendre les sessions previstes per a aquesta setmana en el marc del 'cas Gürtel' en el qual se senta en el banc dels acusats l'expresident valencià Francisco Camps. Les tres sessions d'aquesta setmana incloïen la declaració de testimonis. No obstant això a l'inici de la vista, el president del tribunal, el magistrat José Antonio Mora Alarcón, ha anunciat la suspensió a conseqüència de la vaga de funcionaris.

“Els he de comunicar, lamentablement, que no podrem realitzar les sessions de judici d'aquesta setmana a causa de la vaga de funcionaris, l'atur dels quals comença just ara a les 10.00”, ha anunciat el president del tribunal.

La setmana que ve estan previstes quatre sessions del judici, també de testificals de testimonis. El judici s'ha suspés “sine die”, ha explicat Mora Alarcón. No obstant això, la intenció del tribunal és continuar la setmana que ve encara que depén de “el que succeïsca” amb els aturs convocats pels funcionaris de justícia.

En aquest judici, per la peça separada 5 del 'cas Gürtel', Camps s'enfronta a una petició de pena de dos anys i mig de presó pels presumptes delictes de prevaricació i frau.

Els funcionaris de Justícia van començar aquest dilluns una vaga indefinida amb aturs per a exigir una pujada salarial “digna” en línia amb l'acordat amb els lletrats, que van protagonitzar la seua pròpia vaga durant més de dos mesos i que es va saldar amb un increment d'entre 430 i 450 euros bruts més al mes.

Els sindicats convocants van xifrar en un 85% el seguiment de la primera jornada de protestes, mentre que el Ministeri de Justícia el va rebaixar al 15,03% (sobre el total de funcionaris), una xifra només referida als òrgans centrals i els territoris que no tenen transferida la competència de Justícia: Múrcia, Extremadura, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Balears, Ceuta i Melilla.