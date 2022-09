Telemadrid va gastar més en la dimissió de Mónica Oltra que en la cobertura de les eleccions a Andalusia

La imputació de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra per la gestió que el seu departament va fer d’una denúncia d’abusos a una menor tutelada va generar gran interés en la televisió pública madrilenya. La cadena autonòmica Telemadrid va fer una àmplia cobertura de la imputació i dimissió de la també titular d’Igualtat i Polítiques Inclusives i líder de Compromís, enviant uns quants equips a les rodes de premsa de la portaveu de l’executiu en saber-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia valencià.

La televisió pública madrilenya va destinar més fons al seguiment del futur polític d’Oltra arran de la citació judicial que a les eleccions a Andalusia i Castella i Lleó. Així es desprén de les dades facilitades per la corporació pública en una resposta parlamentària al Grup Socialista en l’Assemblea de Madrid, la portaveu adjunta del qual, Pilar Sánchez, les va sol·licitar per saber les retransmissions fora de l’àmbit autonòmic.

La corporació pública madrilenya va destinar més de 3.000 euros al seguiment de les informacions sobre la número dos del Govern valencià, mentre que la cobertura de les eleccions andaluses va costar, segons aquest escrit, 2.095 euros, amb dos equips de televisió i dos redactors enviats. Per als comicis en què va resultar victoriós el PP d’Alfonso Fernández Mañueco, la televisió va enviar un equip de televisió amb dos redactors, amb un cost declarat de 2.899 euros. A la investidura del president van enviar un equip de retransmissió amb un redactor, amb un cost de 428 euros.

La cobertura de la roda de premsa de l’executiu valencià es va retransmetre en directe des de la seu del portaveu del Consell, on Telemadrid va enviar un equip ENG amb motxilla de retransmissió 4G i un redactor, amb un cost de 1.112,33 euros. La següent, amb un equip de les mateixes característiques, va costar 2.054.

Les despeses que aporta l’ens públic figuren sota els conceptes “imputació vicepresidenta Generalitat Valenciana” i “dimissió vicepresidenta Generalitat Valenciana” i en l’escrit no consta la data ni les jornades de la cobertura. La petició d’imputació es va produir el 10 de juny, l’acceptació del TSJ valencià, el 16 de juny; la primera roda de premsa de la titular d’Igualtat va ser el 17 de juny i la dimissió, anunciada en la seu de Compromís, quatre dies després, el 21 de juny. Entre aquests dos últims episodis es va celebrar un acte polític de caràcter electoral de Compromís, amb participació de l’encara vicepresidenta.

En l’escrit tampoc hi ha més desglossament de la despesa. Cal recordar que, com la resta de les cadenes públiques, la corporació té accés als continguts de FORTA, sense cap cost, i es nodreix de les peces audiovisuals de les agències de notícies estatals. La informació sobre el desenvolupament politicojudicial arran de la imputació d’Oltra va vindre acompanyada de diverses peces amb preguntes al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, valoracions d’associacions judicials sobre la defensa política de l’exnúmero dos, que van considerar “un intent de deslegitimar el tribunal”, i fins i tot la cadena va elaborar un sondeig, difós en la seua pàgina web, que preguntava als espectadors si la vicepresidenta llavors hauria de dimitir en ser imputada. Des de fa mesos, l’Assemblea de la Comunitat de Madrid debat sobre la parcialitat de la cadena, amb un consell d’administració de majoria conservadora, en algunes qüestions. El grup Unides Podem va impugnar l’elecció dels consellers per considerar-la “una cacicada” de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, del PP.