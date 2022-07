Tres mil empreses es registren com a oferents del bo de 400 euros de Cultura per a joves

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, vol que els joves es “deixen seduir per la cultura”. El dirigent fa una crida a les persones que entren en la majoria d’edat aquest 2022 a registrar-se en la pàgina web en què sol·licitar el bo jove cultural, una ajuda de 400 euros per a acostar la població al sector. “Deixeu-vos abraçar per la cultura, perquè la cultura no us deixarà mai”, ha insistit el titular de Cultura en la presentació del bo en el Museu de Belles Arts de València dilluns. Les previsions del ministeri són que el bo arribe a quasi mig milió de joves que compleixen 18 anys aquest 2022 i criden les empreses a sumar-se a la iniciativa. Fins hui, en la primera setmana oberta per als oferents, prop de 3.000 empreses s’han registrat en el web del Ministeri de Cultura per sol·licitar l’adhesió, segons ha indicat Iceta en la presentació, encara que només un miler han completat el procés.

El titular de Cultura ha volgut posar en valor la faena dels sectors culturals, especialment precaritzada i afectada durant la pandèmia. “És hora que la societat diga gràcies als creadors. Creiem en vosaltres, defensarem els vostres drets i aconseguirem que cada vegada més gent s’acoste a la cultura”, ha apuntat Iceta.

De la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcat que el bo és una injecció de 210 milions d’euros per al sector cultural, una “indústria robusta”, que segueix la màxima que “invertir en cultura és invertir en persones lliures”.

El bo és una targeta prepagament o targeta moneder, que pot adquirir-se en format físic o descarregar-se en el telèfon mòbil i que requereix un certificat digital per acreditar la identitat del sol·licitant. El certificat pot obtindre’s a través del web de la Fàbrica de Moneda i Timbre i facilita obtindre l’ajuda, disponible fins al 15 d’octubre. Els 400 euros es distribueixen en 200 per a espectacles en viu, 100 per a consum físic i 100 per a consum digital, sempre que les empreses tinguen la seu fiscal a Espanya.