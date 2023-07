Ximo Puig enlletgeix a Carlos Mazón el pacte amb Vox: “La Generalitat no pot estar segrestada pel negacionisme”

El secretari general del PSPV i president del Consell en funcions, Ximo Puig, enlletgeix a Carlos Mazón els seus pactes amb l'extrema dreta. El líder socialista, en la seua última intervenció com a president autonòmic en les Corts Valencianes, ha retret al líder del PP que arribe a la presidència de la mà de “negacionistes” de la violència masclista i el canvi climàtic.

“És indecent el negacionisme (...). La Generalitat Valenciana no pot estar segrestada pel negacionisme”, ha afirmat Puig en el seu discurs. El parlamentari socialista recalca que la lluita contra la violència masclista, que Vox nega, “és una qüestió central”. “Les dones tenen dret a la igualtat i al projecte de vida que elles trien”, ha insistit, apuntant que “ja no callen” i que per aquesta raó hi ha 80 denúncies diàries per violència de gènere en la Comunitat Valenciana.

El dirigent socialista ha centrat bona part de la seua intervenció a assenyalar les contradiccions del PP i el seu pacte amb Vox, i ha apuntat: “Ja s'han vist les conseqüències regressives del seu Pacte, a Elx i a Nàquera”, que han sigut portada de The New York Times, ha enlletgit.

En la mateixa línia s'ha manifestat sobre la lluita contra el canvi climàtic, que tampoc apareix en l'acord de govern de PP i Vox. “L'emergència climàtica és ací, no podem fer negacionisme d'alguna cosa que està passant i té conseqüències directes”, ha insistit.

Puig ha demanat a Mazón que aclarisca algunes qüestions sobre el seu nou govern, com la seua política sanitària -si hi haurà privatitzacions-, si derogarà el pla de plurilingüisme o si instaurarà l'anomenat 'pin parental' de Vox- “Què passarà amb les dones maltractades? Què passarà amb la cultura lliure? Què passarà amb la convivència?”, ha preguntat, insistint que el vicepresident amb competències en Cultura siga un extorero nomenat per Vox. Per això, li ha demanat: “No ens instal·len en l'esperpent, no convertisquen cada telenotícies en un remake de 'La Escopeta Nacional'”.

El líder dels socialistes valencians ha defensat la seua gestió durant huit anys en el Consell i li ha demanat a Mazón un pacte per a mantindre els pilars de l'Estat de Benestar amb “gestió pública i no privatitzada, que no aplique retallades i conjugue eficiència i suficiència” així com un pacte per la cultura i el valencià “que impedisca qualsevol intent de censura, que respecte l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que garantisca els drets lingüístics dels valencians i valencianes”.