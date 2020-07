El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat aquest dissabte un “plus de responsabilitat” social i política als valencians enfront de la COVID-19 i per a la recuperació de la Comunitat Valenciana. El cap del Consell ha instat a la ciutadania a extremar les mesures de protecció davant l'increment de casos de coronavirus registrat en els últims dies en la Comunitat Valenciana, al mateix temps que ha fet una crida a arribar a pactes com l'Acord Social que aquesta setmana ha signat el Govern valencià amb els sindicats i els empresaris per a “construir el nostre futur” des de “la unió, sense partidismes ni divisions que ens llastren”.

En un missatge institucional, el president valencià ha advertit que ens trobem “en un moment crucial per al present i el futur de la nostra terra”. “Un moment delicat en la lluita contra la pandèmia, que ha adquirit un gir preocupant en el conjunt d'Espanya” i, alhora, “un moment esperançador per a la recuperació social i econòmica, que viu la seua hora decisiva a Europa i en la Comunitat Valenciana amb els acords en marxa”.

En referència a la situació de la pandèmia, Puig ha advertit que el virus “segueix ací, no s'ha anat”. Per això, ha fet una crida a la ciutadania valenciana perquè “recupere els nivells de responsabilitat individual que va demostrar en els pitjors moments d'aquesta emergència”. “No podem admetre relaxacions. No val desatendre les normes de les autoritats sanitàries i dels experts. Perquè qui falla amb una imprudència, ens està fent fallar a tots”, ha assenyalat.

El president ha agraït el “gran sentit del sacrifici i la responsabilitat” de la immensa majoria de la població valenciana. “Però, en alguns casos, li hem perdut el respecte al virus, i això és un error que estem obligats a revertir. Perquè si no, farem passos arrere que comprometran la salut pública i frenaran la recuperació”, ha apuntat.

“Per desgràcia, queden setmanes i mesos en què apareixeran nous casos”, ha assenyalat el cap del Consell, qui ha lamentat la pèrdua de 1.475 valencians. No obstant això, ha instat a evitar l'alarmisme, que s'estigmatitzen els municipis amb nous positius, i al fet que es distorsione la imatge real de la Comunitat Valenciana.

Millor preparats pel Pla de Contingència

“Hem de prendre perspectiva: Arribem a tindre 386 persones en les UCI i hui ronden les 10; vam tindre 2.200 hospitalitzats i ara són 60; i freguem els 6.000 casos actius i ara hi ha 600”, ha constatat el cap del Consell, que a més ha ressaltat que hui “estem molt millor preparats que a l'inici de la pandèmia”. “Perquè la ciutadania ja sap a què s'enfronta i com protegir-se millor i perquè la Generalitat ha desplegat, des de fa setmanes, un potent Pla de Contingència Sanitària que està sent efectiu, malgrat tot”, ha manifestat.

En concret, el president ha destacat que, tal com reflecteix el pla, la Comunitat Valenciana és la que més rastrejadors té, 1.008, ampliables a 1.200. S'ha incrementat la capacitat de fer PCR fins a les 14.000 proves diàries. I s'ha ampliat la xarxa d'alerta del virus analitzant les aigües residuals dels principals municipis.

Així mateix, s'han augmentat les plantilles sanitàries en 10.000 persones, es compta amb una reserva de materials de protecció per a sis mesos, amb 200 milions d'unitats, i es disposa de tres hospitals auxiliars i 400 nous respiradors amb els quals cobrir 1.200 llits d'UCI. “Ara estem molt més preparats per a detectar el virus, encapsular els casos, protegir a la població i atendre els malalts que necessiten hospitalització”, ha asseverat.

No obstant això, el president ha advertit: “No ens tremolarà la mà en adoptar les mesures necessàries per a evitar la propagació del virus. No ens tremolarà la mà per a fer tot allò que faça falta”. “Perquè -ha assegurat- tenim una prioritat: protegir-nos del virus i garantir la salut dels valencians. Això, per damunt de tot. Però també tenim una obligació: consolidar la reactivació econòmica i intensificar el rescat social dels més afectats per l'impacte de la COVID-19”.

D'altra banda, Ximo Puig ha posat en valor “l'acord en marxa”, en referència a ‘Alcem-ens’, el gran acord per a la reactivació de la Comunitat Valenciana, que té tres pilars: social, institucional i polític. “Aquesta setmana -ha recalcat-, hem signat el primer gran pacte, un Acord Social entre els sindicats, els empresaris i el Govern valencià” per a desplegar vora 400 accions estratègiques amb la finalitat d'impulsar la recuperació de la Comunitat Valenciana després de la pandèmia.

Un acord que faça la Comunitat “més verda i sostenible, més digital i innovadora, i més protectora i inclusiva, amb més treball i amb més benestar”, ha afirmat.

La pròxima setmana, ha explicat, se signarà el segon gran pacte de ‘Alcem-ens’. “Una Aliança Institucional entre la Generalitat, les diputacions, les 4 grans ciutats, i els 542 ajuntaments representats per la Federació Valenciana de Municipis i els Municipis d'Interior. “No ha d'haver-hi colors polítics, ni diferències territorials, que ens separen d'aquesta voluntat comuna que mantenim viva des de fa 800 anys: estar units com a poble, com una gran família, per molt adverses que siguen les circumstàncies”.

“Esforç, unió i confiança”

“Sens dubte, estem davant el nostre major repte col·lectiu”, ha recalcat el president, que ha apel·lat a l´“esforç, unió i confiança”. “Necessitem un esforç intensificat, un plus d'esforç col·lectiu”, ja que “ningú ens regalarà res, hem d'alçar-nos nosaltres mateixos”, ha assenyalat, per a apuntar que l'ajuda de la Unió Europea, després de l'acord aconseguit aquesta setmana, serà un suport fonamental, encara que “que ningú s'equivoque: del nostre esforç dependrà la nostra recuperació”.

“També necessitem una unió col·lectiva pel bé comú, sense partidismes ni mirades curtes, sense divisions que ens llastren i sense individualismes ineficients”, ha manifestat. “Finalment, necessitem confiança en nosaltres i en el futur. Hem de fer un esforç per a substituir l'angoixa per l'esperança i els temors, per la confiança. Prudència, tota. Por, cap”, ha instat el cap del Consell.

El màxim responsable de la Generalitat ha conclòs el seu missatge institucional afirmant: “És l'hora de la fe en aquest poble, capaç de tantes coses durant tant de temps. És l'hora de la responsabilitat davant el virus. Hui et demane un plus de responsabilitat. Màscara, distància, higiene, ventilació… Un plus de responsabilitat. Per tu i per tots”.

I, finalment, ha insistit: “És l'hora de l'acord per a construir el nostre futur. Per a posar-nos en peus i –amb esforç, unió i confiança– alçar la nostra terra, la Comunitat Valenciana”.