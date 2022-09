Ximo Puig proposa que l´“esforç fiscal” compute a l'hora de repartir els ingressos de l'Estat

L'actualitat s'ha colat per complet en el debat sobre 'Fortaleses, amenaces i oportunitats del model territorial espanyol' que han protagonitzat el president valencià, Ximo Puig; l'exministre José Manuel García-Margallo; i la politòloga Carmen Lumbierres, conduïts per l'adjunta al director d'elDiario.es, Esther Palomera, durant el Festival pel desé aniversari. El president de la Generalitat ha proposat, arran del debat sobre els impostos que ha reobert el PP amb l'eliminació del de patrimoni, que l'esforç fiscal que fan les comunitats compute a l'hora de repartir els fons per part de l'Estat. Segurament es parlarà més de la iniciativa, que li l'han feta arribar a Pedro Sánchez uns minuts abans.

“Si hi ha comunitats que pretenen el desarmament fiscal, doncs que l'esforç fiscal compute a l'hora dels ingressos de l'Estat”, ha dit Puig, que ha lamentat la competència a la baixa a la qual s'han sumat autonomies com Andalusia i Múrcia. “Que Espanya es convertisca en una espècie d'estany on es pescara patrimoni per part de les comunitats no és una bona notícia”, ha lamentat.

García-Margallo ha diferit amb el socialista en el seu plantejament contra l'eliminació de l'impost de patrimoni. “És un candidat ben planificat per a ser reduït [ha defensat]. Cal tindre en compte els efectes nocius que pot tindre sobre altres variables”. Per a l'exdirigent del PP “produeix la fugida de contribuents”: “Si es van els contribuents més adinerats, la recaptació per l'impost de patrimoni baixa”. “Hem de cordar-nos el cinturó en les administracions públiques per a donar marge a les administracions públiques”, ha defensat enfront de Puig, que ha dit que no hi ha una “suficiència financera” per a comptar amb els serveis públics necessaris: “És impossible que arribem a dotar-nos de la sanitat que volem”.

La politòloga i professora Lumbierres ha dit que els dos models fiscals que estan ara mateix sobre la taula són “legítims”, però ha enlletgit que hi haja comunitats que estan baixant imposats alhora que sol·liciten més fons al Govern. “Retallar d'una banda per a després demanar diners a l'Estat central per a les despeses extraordinàries, el que fa és trencar la unitat d'Espanya com a agent recaptador i prestacions i fomenta la competència no sols entre partits sinó també dins dels mateixos partits”, ha apuntat.

“És veritat que aquest model afavoreix la desigualtat i la insuficiència”, ha reconegut Margallo, que veu complicat modificar el sistema amb l'aparició de nous partits que atribueix als “pecats originals” de PP i PSOE. L'exministre ha aprofitat per a llançar un dard en recordar que “les grans lleis d'aquest Govern han eixit de casualitat” i s'ha referit a la reforma laboral, que va eixir per l'error d'un diputat “que ara està en el mausoleu del proletariat amb Marx i Engels s'equivocà”, en referència a Alberto Casero.

“Si estem més atomitzats, que participen els atomitzats, però hem d'arribar a un punt de trobada”, ha expressat Puig, que ha enlletgit a García-Margallo que defense que la Comunidad de Madrid ix perdent en els comptes territorialitzats sense tindre en compte l'efecte capitalitat. Puig també ha defensat el Senat com a Cambra territorial i ha qüestionat que es plantege ara com un lloc en el qual dur a terme debats de política general. “Cal anar a la lleialtat federal, que consisteix a defensar els teus propis interessos, entendre i empatitzar amb els dels altres i tindre una visió global, un interés general de tots. És la manera d'avançar”, ha postil·lat.

Margallo: “En un món de carnívors, tu no pots ser un herbívor”

“Ha calat l'esperit federalitzant. Si veiem ara la guerra de topar l'IRPF o patrimoni veiem que aqueix sentit federalitzant d'assumir competències es va incrementant”, ha reflexionat Lumbierres, que s'ha mostrat sorpresa per l'autonomisme d'algunes comunitats, com Madrid: “Quant hem avançat des de la Transició que ara són més autonomistes els que abans no ho havien fet d'una manera tan evident!”.

L'últim xoc entre Puig i García-Margallo ha sigut a propòsit de l'energia nuclear atés que el president valencià ha qüestionat que el PP pretenga ara tirar d'aqueixa energia. “El primer que caldria veure és que les comunitats que menys energia produeixen podrien tindre una central nuclear. Pot ser en el Jarama. Les que només produeixen un 4% després ens demanen solidaritat”, ha dit en referència a Isabel Díaz Ayuso.

“No tindrem suficients energies renovables com per a atendre el desenvolupament d'aquest país”, ha assenyalat l'exministre, que sosté que França no vol la interconnexió amb Espanya per a continuar tenint l'avantatge competitiu de la seua energia nuclear. “En un món de carnívors, tu no pots ser un herbívor”, ha expressat el polític conservador, que ha fet broma amb la possibilitat de situar una central en el Jarama o a Xàbia. “A Xàbia no la posarem”, ha contestat també amb ironia Puig.