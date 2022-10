Ximo Puig reclama un nou pacte territorial que “actualitze” l’Estat autonòmic

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reclama un nou pacte d’Estat que adapte el model autonòmic a les necessitats vigents. En el seu discurs institucional pel 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que enguany coincideix amb el 40 aniversari de l’Estatut d’Autonomia valencià, el president ha reivindicat uns “pactes autonòmics de segona generació que actualitzen l’Estat autonòmic” i avancen en la “polifonia” territorial.

Puig, que ja fa anys que planteja una agenda federalista en el PSOE i amb altres dirigents territorials, reclama que els nous acords incorporen un “finançament just per a tots els territoris”, frenen la competència deslleial entre autonomies –el dúmping fiscal– i concerten una acció conjunta per la sostenibilitat i la sobirania energètica. A Espanya “necessitem donar tots per a guanyar tots”, també per a “sanar fractures amb el millor remei: el respecte”, ha incidit el president valencià.

El president del Consell ha posat l’accent en els mèrits de l’autogovern valencià, reflectits en la norma estatutària, i ho ha celebrat com un assoliment democràtic que “ha generat un marc de llibertats, drets i convivència” després d’un “silenci antic i molt llarg que feia callar la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat”. “Aquest silenci es va trencar, ha permés cinc milions de maneres de ser valencià, sense renúncies, sense exclusions i apreciant la diversitat”, ha remarcat.

“Justícia social” i “solidaritat fiscal”

En el seu discurs per a donar pas a les distincions de la Generalitat Valenciana, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha reclamat un finançament just i un model de “solidaritat fiscal” per a garantir “la justícia social”, en referència a la cobertura de serveis bàsics que presten les comunitats autònomes. “Hem d’anar més lluny i protegir més les famílies, les empreses i el territori”, ha asseverat la número dos del Consell.

Mas ha remarcat la inclusió com a senyal d’identitat del poble valencià, insistint a “reivindicar amb humilitat la nostra singularitat sempre fraterna amb la resta dels pobles” i, en aquest sentit, ha destacat que amb els reconeixements d’enguany, que premien nombroses personalitats de la cultura valenciana i el poble ucraïnés, “busquem situar en l’horitzó l’esperança i un present d’anhels compartits”.

Distincions de la Generalitat

Durant l’acte institucional del 9 d’Octubre, el president ha fet lliurament de l’Alta Distinció de la Generalitat al poble d’Ucraïna, del qual ha destacat la seua “resistència”, així com la “humanitat mostrada pel poble valencià que els ha acollit”. Així mateix, han rebut l’Alta Distinció l’escriptor i periodista Manuel Vicent; la cantant, autora i compositora Soledad Giménez i, a títol pòstum, els escriptors Miguel Hernández i Enric Valor.

Manuel Vicent, en nom propi i de la resta dels premiats, ha recalcat que “en aquests temps de prostració moral i pessimisme congènit que es compagina amb una frivolitat irresistible hi ha persones que s’alcen tots els dies disposats a posar el seu esforç al servei del seu talent per fer la vida més agradable, suportable i digna de ser viscuda”.