Ximo Puig reclama al Regne Unit que retire la quarantena per als turistes que viatgen a la Comunitat Valenciana

En el món previ a la COVID-19 i el Brexit, els britànics suposaven un 30% del turisme estranger a la Comunitat Valenciana. El turista mitjà feia una despesa de 900 euros, uns 122 per persona i dia. En total, segons estima el govern autonòmic, 2,8 milions de turistes i una despesa de 2.500 milions d’euros el 2019. L’estiu següent, ja amb màscara, distància, PCR i l’acord d’eixida del Regne Unit de la Unió Europea en vigor, els turistes britànics van caure a 0,6 milions i la despesa total es va reduir a 540 milions d’euros, una cinquena part de l’any anterior, encara que la despesa mitjana per visitant es va mantindre.

Amb aquestes xifres, el Govern valencià considera una prioritat per a la recuperació econòmica el retorn del turista britànic per a un estiu normal. Des de dilluns Espanya permet a les comunitats rebre viatgers de països extracomunitaris, entre els quals hi ha el Regne Unit, encara que els britànics mantenen el país en el color ambre del seu semàfor epidemiològic per la incidència acumulada de tot l’Estat, de 59 casos per cada 100.000 habitants. El Govern britànic no fa distinció entre regions a l’hora de marcar el seu semàfor de risc i manté la recomanació de no viatjar a Espanya, amb quarantena obligatòria de 10 dies en tornar-ne i tres proves epidemiològiques; una en origen i dues en destinació. La secretària d’Estat d’Empreses britànica, Anne-Marie Trevelyan, ha reiterat dilluns a la població la recomanació de no viatjar si no cal.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mantingut dilluns una reunió amb l’ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliot, per reclamar que es “territorialitzen” les dades i les condicions que estableix aquest país als turistes que opten per viatjar a Espanya, amb la finalitat de facilitar la seua mobilitat cap a la Comunitat Valenciana. En altres paraules, que l’elevada incidència acumulada de Madrid o del País Basc no llastre la costa valenciana, que arrossega dos mesos d’incidència sota el llindar de risc –menys de 50 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies–, una de les zones amb la incidència més baixa d’Europa, com ha reconegut l’ambaixador.

“És evident que a Espanya actualment hi ha unes asimetries grans” en la incidència del coronavirus, ha afirmat Puig, que espera que puga haver-hi un “avanç substancial” per a recuperar en els pròxims mesos la “màxima connectivitat”. El Regne Unit té una incidència de 22 casos per 100.000 habitants.

En acabar la reunió, en la seu de l’ambaixada a Madrid, Puig ha destacat que, per a aconseguir la normalitat “després del terrible malson viscut”, el més important és la mobilitat i ha reclamat “superar les restriccions encara existents”. El president ha insistit que “estem en la via d’eixida, en un espai d’avanç substancial” i ha mostrat confiança a recuperar en els pròxims mesos la “màxima connectivitat i capacitat d’atracció de persones procedents del Regne Unit que han confiat en la Comunitat Valenciana i que tornaran a confiar-hi”. Per part seua, l’ambaixador ha recalcat els “llaços” que uneixen la comunitat autònoma amb el Regne Unit i ha afirmat que amb el bon progrés de vacunació i del control de la pandèmia, en què el territori valencià “és líder a Espanya”, es puga tornar a reprendre el turisme que hi ha hagut en el passat, i ha confessat que té “moltíssimes ganes de tornar molt prompte”.

Durant la setmana passada en Fitur, la fira internacional de turisme celebrada a Madrid, els alcaldes de municipis costaners van traslladar a Presidència les seues inquietuds respecte als visitants britànics. Un d’ells va ser l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que va incidir en la necessitat de recuperar com més prompte millor el turisme del Regne Unit i que la ciutat siga incorporada al nivell de color verd en el semàfor d’indicacions per a les vacances dels britànics.

Mentre el president de la Generalitat Valenciana es reunia amb l’ambaixador per reactivar el turisme, els grups parlamentaris registraven les seues preguntes per a la sessió de control del pròxim dijous. Els seus socis de Govern, Compromís i Unides Podem, interpel·laran el president sobre si el retorn del turisme significa la tornada de les condicions precàries dels seus treballadors. En concret, Compromís preguntarà “quin és el full de ruta del Consell per a combatre la precarietat laboral en el sector” amb la reactivació del turisme, mentre que Unides Podem plantejarà quines són les mesures perquè “s’acabe d’una vegada l’oxímoron que suposa l’existència de treballadors pobres a la Comunitat Valenciana”.