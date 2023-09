Ximo Puig reivindica una actualització de l'Estat de les autonomies que aposte per la “singularitat dels territoris”

L'expresident de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha assenyalat la necessitat d'una “actualització” de l'Estat de les autonomies que aposte per “la singularitat dels territoris” però també per “la igualtat de la ciutadania”.

Així ho ha assenyalat en declaracions prèvies a la seua participació en el diàleg ‘Los retos del federalismo y el sistema autonómico español’ organitzat pels cursos d'estiu de la UPV/EHU, on, preguntat per la proposta del lehendakari Urkullu, ha destacat que aquesta legislatura és “una gran oportunitat per a abordar una qüestió que ve des de lluny” i ha valorat positivament que s'òbriga aqueix debat “amb una visió basada en la Constitució” però, ha puntualitzat que, en aqueix debat, “han de participar tots els actors polítics, totes les comunitats autònomes”.

Durant el diàleg, el secretari general dels socialistes valencians ha destacat que l'Estat de les autonomies “ha generat un balanç positiu” però ha trobat a faltar “més espais de cooperació tant entre comunitats autònomes com en el conjunt”. En aqueix sentit, ha advertit del risc d'una “major polarització” i ha demanat evitar “la confrontació institucional” ja que suposa “un caldo de cultiu perillós”: “No es pot buscar una confrontació institucional, els partits polítics sí, però les institucions no, perquè la partidització de la institucionalitat és nefasta per al sistema”.

Així mateix, Ximo Puig també ha volgut reivindicar un “federalisme social” que garantisca “un Estat del benestar potent”: “El conjunt del sistema és mal finançat, cada vegada que parlem de finançament autonòmic parlem del pilar de benestar”, ha destacat el dirigent socialista que ha reiterat que el finançament autonòmic és “una reivindicació” per a la Comunitat Valenciana. “El debat econòmic és crucial per a mantindre l'Estat de benestar: suficiència i equitat”.