El port de Sagunt i la gigafactoria de Volkswagen estaran connectats al Corredor Mediterrani a final d’any

El port de Sagunt i la gigafactoria de Volkswagen estaran connectades entre si per ferrocarril amb vies en amplària mixta (internacional i ibèrica) amb el Corredor Mediterrani i amb l’Atlàntic. En el cas de la gigafactoria, està pendent que la Generalitat Valenciana construïsca l’estació intermodal que donarà servei a Parc Sagunt.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitat les obres de l’accés ferroviari, juntament amb el comissionat d’aquesta infraestructura, Josep Vicent Boira i l’alcalde de la localitat, Darío Moreno. Bernabé ha destacat que “el Corredor Mediterrani i les seues connexions amb les infraestructures estratègiques són un projecte d’estat per al Govern d’Espanya”.

En aquest sentit, ha indicat que les obres suposen “una aposta clara i decidida del Govern amb les infraestructures estratègiques de la Comunitat Valenciana i pel Corredor Mediterrani, que avança com un coet”. Així doncs, ha recordat, el Govern d’Espanya “ha invertit més de 6.700 milions d’euros en el Corredor Mediterrani aquests últims anys i que a més compta amb quasi el 90% de les obres fetes o en execució davant del 40% de les obres en execució de fa sis anys”.

Aquestes actuacions “fonamentals per a la comarca del Camp de Morvedre, per a l’economia de la Comunitat Valenciana i per a Espanya” compten amb una inversió de més de 50 milions d’euros i “estaran concloses al final d’any”, ha dit la delegada. “Aquesta connexió ha sigut inclosa dins del reglament la Xarxa Transeuropea de Transports com una infraestructura prioritària gràcies a l’impuls del Govern d’Espanya”

Les actuacions que es desenvolupen a hores d’ara inclouen la creació de plataforma i via en amplària mixta del nou ramal ferroviari; l’electrificació de la línia, amb el muntatge i la instal·lació de pals i catenàries; la modificació i l’ampliació de les instal·lacions de seguretat i telecomunicacions; i la integració del ferrocarril, que preveu la reposició dels viaris i els serveis afectats, entre altres.