El Port de València posa com a exemple de sostenibilitat la seua ampliació, malgrat negar-se a avaluar-ne l’impacte ambiental

El medi ambient, les noves tecnologies, els canvis geopolítics o els desafiaments demogràfics són els grans reptes a què s’enfronten els ports europeus, tal com va quedar acreditat dijous en la Conferència de l’Organització Europea de Ports Marítims (ESPO), que se celebra a València, i que reuneix més de 200 experts d’associacions, empreses i administracions portuàries dels països de la Unió Europea.

“La comunitat portuària hem d’alinear-nos amb les necessitats de la Unió Europea i dels nostres països per continuar defensant el nostre paper internacional tant en l’àmbit polític com econòmic. Tal com recull la Declaració de València de l’ESPO, les institucions han de fer una aposta estratègica pels ports i les infraestructures, que són essencials en la lluita contra el canvi climàtic, el desenvolupament de les ciutats, l’activitat econòmica i la situació geopolítica”, va defensar el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, durant la inauguració de la Conferència de l’Organització Europea de Ports Marítims (ESPO), que se celebra a València i que reuneix més de 200 experts d’associacions, empreses i administracions portuàries dels països de la Unió Europea.

El president de l’APV va participar en la inauguració de la Conferència ESPO, en un acte que també va comptar amb el president de Ports de l’Estats, Álvaro Rodríguez Dapena, la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, María Pérez, i la presidenta d’ESPO, Annaleena Mäkilä.

Aurelio Martínez no va perdre l’ocasió de reivindicar les preteses bondats de la polèmica ampliació nord projectada, rebutjada per l’alcalde de València, Joan Ribó, per dos dels tres socis del Pacte del Botànic (Compromís i Unides Podem) i per col·lectius veïnals i ecologistes, principalment per l’absència d’estudis ambientals que garantisquen que les platges i l’Albufera no patiran danys addicionals, i que no es produirà un col·lapse en els accessos que, al seu torn, augmente la contaminació.

Martínez va comentar que “des de Valenciaport ens hem marcat el gran objectiu de transformació de convertir-nos en un port zero emissions el 2030, implicant tota la comunitat portuària al voltant d’un pla comú que presidisca la nostra estratègia i transcendisca les nostres iniciatives”.

“Per això –va continuar–, estem incorporant activament les noves tecnologies energètiques, com l’hidrogen, a les operacions portuàries i explorar les diferents aplicacions que poden tindre. També estem treballant amb altres energies alternatives com ara instal·lacions fotovoltaiques o eòliques”.

Segons va explicar, un exemple d’aquesta cerca de solucions sostenibles en les operacions portuàries és la nova terminal de contenidors que utilitzarà les tecnologies més avançades, incloent-hi la intel·ligència artificial, per a gestionar les operacions sota el principi de “zero emissions”.

Paradoxalment, la principal polèmica al voltant del projecte és que les modificacions dutes a terme no estan emparades per la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007, la qual està basada en una llei de l’any 1986 que ja no està en vigor, per la qual cosa és impossible saber quines conseqüències tindrà la nova infraestructura.

No obstant això, el president de Ports de l’Estat, Álvaro Rodríguez Dapena, va comentar que “el desenvolupament d’una nova terminal en una ampliació que ja està feta, amb una DIA en vigor, i sense cap problema des del punt de vista ambiental, és una grandíssima oportunitat per a convertir-la en una base a la Mediterrània occidental de connectivitat marítima amb la resta del món”.

Dapena es va pronunciar en aquests termes després de derivar les possibles responsabilitats jurídiques de la nova terminal en l’APV per mitjà d’un informe en què li va sol·licitar que emetera “certificació que el projecte no requereix sotmetre’s a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest”.

En matèria d’innovació, el responsable de l’APV ha apuntat que “juntament amb la Fundació Valenciaport hem posat en marxa el projecte OPENTOP, el centre d’innovació oberta per al sector logístic portuari que volem que servisca de palanca per a atraure talent i desenvolupar idees i solucions innovadores per al sector. A més, a València, juntament amb la resta de les autoritats portuàries espanyoles i en coordinació amb Ports de l’Estat, hem creat el Fons Ports 4.0, el fons més gran de suport a la innovació oberta d’Europa que ja va per la tercera campanya”.