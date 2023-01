El Port de València rebutja el recurs d’un conseller contra l’ampliació perquè diu que no té “interés legítim”

“Pels punts 8, 9 i 10 de l’ordre del dia, hem de demanar disculpes, perquè nosaltres sempre volem ser transparents i donar la informació, però a vegades els temes judicials ens retrauen que donem informació a la premsa. Nosaltres ací el que farem és notificar als interessats les resolucions d’aquests recursos i, una vegada se’ls haja notificat dins del termini i en la forma escaient, procedirem mitjançant una nota de premsa a donar la informació”.

El director general de l’Autoritat Portuària de València (APV), Francesc Josep, va explicar acompanyat pel president de l’organisme, Aurelio Martínez, el motiu pel qual no van donar informació sobre la resolució del recurs de reposició interposat pel secretari autonòmic de Compromís i conseller de l’APV, Iván Castañón, contra l’aprovació del projecte d’ampliació del port, i sobre el recurs d’alçada interposat per Intersagunto Terminales (IST), per haver quedat exclosa d’un concurs per a la construcció d’una nova terminal en el port de Sagunt.

L’argumentació donada per no informar sobre aquests temes crida l’atenció, perquè tots dos recursos són administratius, és a dir, s’interposen en el si del consell d’administració de l’APV, per la qual cosa en aquests moments no es tracta de procediments judicials.

Amb tot, segons ha esbrinat elDiario.es, l’APV ha inadmés a tràmit el recurs de Castañón, que sol·licitava la nul·litat de l’aprovació de la terminal nord i la suspensió cautelar de l’ampliació, a més d’advertir al consell de possible prevaricació. La resolució es basa en el fet que no queda justificada la seua legitimitat, és a dir, no hi ha “un interés legítim” per a la presentació del recurs (malgrat ser membre del consell), ja que el projecte no afectaria els seus drets o interessos, un requisit imprescindible segons l’argumentació jurídica aportada per l’APV.

La resolució adverteix a més que, com que és membre del consell d’administració, tampoc estaria legitimat per a recórrer contra l’aprovació del projecte per la via judicial en un contenciós administratiu. Per aquest motiu, la falta de legitimitat, tampoc s’accepta la suspensió cautelar de l’ampliació. D’aquesta manera, la resolució no entra a valorar en profunditat el fons del recurs justificat en la invalidesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 per a donar cobertura al nou projecte, la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, que considera que paralitza tota la tramitació administrativa, i l’informe de Costes que planteja 21 objeccions a què no s’ha donat resposta.

Precisament, preguntat Martínez si la suspensió cautelar ordenada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid paralitzava la tramitació de l’ampliació, tenint en compte que setmanes arrere va assegurar que el consell de ministres l’aprovaria aquest mes, el president de l’APV ho va reconéixer de manera indirecta pel fet de negar-se a oferir nous terminis, tenint en compte que la interlocutòria de suspensió està recorreguda. “La cosa més assenyada és esperar pacientment”, va dir.

Aprovada una planta solar en el port

El consell d’administració de l’APV va aprovar aprovat dimarts al matí l’adjudicació a l’UTE composta per Lantania SAO i Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios SA la construcció i el manteniment de la planta d’energia solar que se situarà sobre la coberta de la sitja de vehicles de València Terminal Europa en el moll del dic est al port de València.

L’import d’adjudicació, que com que és superior a 12 milions correspon aprovar al consell d’administració de l’APV, ha ascendit a 16.060.707,27 euros (IVA inclòs), amb un termini per a l’execució de les obres de 19 mesos i 36 mesos per al manteniment.

L’estació solar se situarà sobre una superfície de 27.700 metres quadrats –equivalents a quasi cinc camps de futbol– en la coberta de la terminal operada per la companyia Grimaldi. La infraestructura disposarà de 10.773 mòduls fotovoltaics instal·lats sobre una estructura metàl·lica inclinada a quatre graus i amb orientació sud. S’instal·laran quatre transformadors en dos centres de transformació amb dues unitats de 1.250 quilovoltamperes (kVA) cadascuna i dues més de 1.600 kVA. Amb aquesta instal·lació es generarà aproximadament l’11% del consum d’energia elèctrica del port de València.

Aquest projecte compta amb el finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.