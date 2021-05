Què es pot fer dues dècades després amb les 28 tones del mural pel qual Carlos Fabra va pagar 140.000 euros

Els responsables actuals de la Diputació de Castelló, en mans de l’esquerra des de fa tres anys, tenen un problema heretat de l’època del PP de 28 tones de pes.

Què es pot fer amb les polsoses 8.000 peces de ceràmica d’un mural encarregat per Carlos Fabra al seu artista de capçalera que han aparegut abandonades durant unes tasques de neteja? Els tècnics de la institució provincial han començat a inspeccionar les peces i han detectat que alguns motles estan trencats. L’objectiu inicial de l’encàrrec, fa dues dècades, era instal·lar l’enorme mural del 29 metres en la façana d’un edifici que dona al pati de la plaça de les Aules de Castelló. No obstant això, ja en aquella època els tècnics van desaconsellar la instal·lació perquè podia causar danys estructurals en l’edifici a causa del seu pes considerable.

L’encàrrec de Fabra a l’escultor Juan Ripollés va costar a la Diputació 140.000 euros, tal com ha informat elDiario.es, i la diputada de Cultura, Ruth Sanz, i la de Patrimoni, María Jiménez, han hagut de bussejar en la documentació antiga per saber els detalls de l’encàrrec. El contracte va comptar amb el vistiplau de l’interventor i del secretari de la institució provincial i, si hi hagué algun tipus d’il·lícit penal, hauria prescrit atés el temps transcorregut.

La responsable actual de Cultura de la Diputació de Castelló, la socialista Ruth Sanz, va comparéixer dimecres per mostrar les peces abandonades, en el depòsit de vehicles de la institució, on s’emmagatzemen antics cotxes de bombers i vagons de la Panderola (com es coneixia l’antic trenet de la capital de la Plana al Grau). Sanz va titlar l’encàrrec fallit de “despropòsit” i dijous s’ha posat en contacte amb l’artista Juan Ripollés per transmetre-li la “clara intenció de recuperar una obra que va costar tants diners públics i que els anteriors gestors polítics de la institució provincial havien deixat oblidada en un magatzem”.

La diputada ha explicat que “Ripollés ha fet palesa la seua sorpresa per la troballa, perquè pensava que ja no sabria mai on havia acabat”. Aquest diari ha intentat, sense èxit, contactar amb l’artista per saber l’esdevenir de les peces. Sanz ha assenyalat: “La primera cosa que hem de fer és veure si estan totes les peces i si, al cap de més de 20 anys, encaixen com toca, a més d’analitzar-ne l’estat de deterioració per la mala conservació”, cosa que, assegura, ha lamentat l’artista. “Per part nostra farem tots els possibles per a veure si es pot donar eixida al treball de Juan Ripollés”, afig.

La idea, segons fonts de la institució provincial, és traslladar l’obra a algun dels pobles de la província que disposen d’un espai de 29 metres d’altura i 13,5 d’amplària i puga a més suportar un pes aproximat de 28 tones.

Ripollés, artista conegut de Castelló, ha mantingut una relació estreta amb l’expresident de la Diputació de Castelló, processat per haver ocultar el seu patrimoni per no pagar els seus deutes amb Hisenda, malgrat haver mogut 26 milions en uns quants comptes bancaris, segons ha acreditat la investigació. L’artista és autor de la famosa escultura de l’aeroport de Castelló, amb un cost de 300.000 euros segons el contracte subscrit, i que es va inaugurar quan la infraestructura aeroportuària estava encara en desús.

Carlos Fabra no és alié al món de l’art, més enllà de la seua proximitat a l’escultor. Un dels préstecs investigats, per valor de 50.000 euros, va ser avalat per l’expolític del PP amb una col·lecció d’art, encara que l’annex del contracte detallava el valor aproximat de cada obra, però no les identificava “inequívocament”, segons una interlocutòria del jutge instructor.