Pot un trànsfuga convertir-se en alcalde? Compromís recorre la moció de censura a Agres

Compromís ha sol·licitat la suspensió de la convocatòria del ple de l'Ajuntament d'Agres (Alacant) per a la moció de censura, plantejada pel PP i un regidor trànsfuga que s'ha donat de baixa del PSPV-PSOE, fins que es resolga el recurs de reposició que ha interposat el fins ara alcalde Josep Manel Francés. L'edil socialista Rafael Sanjuan va presentar, amb tres regidors del PP, la proposta de la moció de censura dijous passat 24 de desembre, dia de Nit de Nadal. El dia abans, Sanjuan va comunicar a la secretaria d'Organització del PSPV-PSOE la seua decisió d'abandonar la militància socialista.

Josep Manel Francés, alcalde per Junts per Agres-Compromís, governa des de fa un lustre la localitat de tot just 550 habitants a la comarca alacantina del Comtat. Francés ha presentat un recurs de reposició en el qual argumenta que la sol·licitud de tramitació de la moció de censura "incorre en vici de nul·litat". El primer edil recorda que la Llei Orgànica de Règim Electoral General estableix el requisit d'una majoria reforçada en el cas que un dels signants de la moció de censura tinga consideració de no adscrit, una obligació prevista en la legislació precisament per a evitar casos de transfuguisme.

"Sent doncs que la presentació de la moció de censura està signada per tres regidors que pertanyen al Partit Popular, així com per Rafael Sanjuan, que ostenta la consideració de no adscrit, resulta que no compta amb la majoria suficient per a la tramitació de la moció, atès que la corporació d'Agres està constituïda per set edils", diu l'escrit.

L'alcalde considera que la proposta del PP i de l'edil trànsfuga incompleix també la Llei de Bases de Règim Local en pretendre adquirir uns majors drets polítics. "Sembla evident que l'eventual tramitació de la moció de censura implicaria la possibilitat que el regidor trànsfuga acabe per ostentar la condició d'alcalde d'Agres, la qual cosa suposaria precisament adquirir uns majors drets polítics que els que li haurien correspost si s'haguera quedat en el seu grup de procedència", denúncia Francés. "La tramitació de la moció de censura permetent aquest escenari suposaria un atemptat contra la legislació vigent", postil·la l'escrit.

L'alcalde de la formació valencianista ha sol·licitat al seu propi ajuntament que emeta una resolució per la qual s'anul·le la convocatòria del ple de la moció de censura i que se suspenga la tramitació fins a la resolució del recurs de reposició. "La celebració del ple (...) suposaria un perjudici d'impossible reparació en el cas d'una eventual estimació d'aquest recurs, atès que suposaria atorgar la condició d'alcalde, amb les competències que suposa, a aquell que no té dret a ostentar-les, sense cap mena de limitació", conclou Josep Manel Francés.