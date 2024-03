El PP es desmarca de Vox a València i vota amb el PSPV i Compromís per mantindre el nom del passeig Guillem Agulló

El passeig de Guillem Agulló als Jardins de Vivers de València mantindrà el nom, malgrat la iniciativa impulsada per Vox per a canviar-lo. El PP ja va anunciar després de conéixer la proposta dels seus socis en el Govern municipal que no la secundaria i així es va produir dijous quan va deixar sol el partit d’extrema dreta en la moció que va presentar en la Comissió de Benestar Social, Patrimoni i Cultura i va secundar amb Compromís la presentada pel PSPV.

Va ser el 2018 que l’anterior executiu municipal governat per Compromís, el PSPV i València en Comú va decidir posar-li el nom del jove antifeixista amb motiu del 25 aniversari del seu assassinat a les mans d’un grup de neonazis. En aquell moment, Vox no tenia representació i el PP i Ciutadans s’hi van abstindre.

Els populars no van fer cap valoració ni nota pública sobre aquest tema. Encara més, l’Ajuntament sí que va remetre una nota sobre els acords adoptats en la comissió en què es va aprovar dedicar sengles vies públiques en la llista dels carrers de la ciutat al poeta faller Anfós Ramon i Garcia i a la pintora alacantina d’avantguarda Juana Francés.

La resta dels partits, no obstant això, sí que es van pronunciar sobre aquest tema, incloent-hi Vox, soci de Govern del PP que presideix l’alcaldessa María José Catalá: “El Partit Popular ha perdut una gran oportunitat. La primera, per situar-se en el costat de la crispació i de l’enfrontament entre els valencians. El PP ha votat en favor del manteniment d’un passeig dins dels Jardins de Vivers que porta el nom d’una persona que lamentablement va morir ja fa anys, però que la seua ideologia era separatista, independentista i catalanista. El PP ha optat per votar a favor de la posició que mantenen el Partit Socialista del País Valencià i Compromís”, ha assegurat el segon tinent d’alcalde i portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas.

La regidora del Grup Municipal Socialista Maite Ibáñez es va mostrar satisfeta, ja que la seua formació va aconseguir que prosperara la moció que van presentar per a blindar el passeig de Guillem Agulló davant de Vox. Un objectiu que van aconseguir amb el suport de Compromís i del PP i que en la seua opinió posa en evidència que “el que ha de fer el Partit Popular de María José Catalá, si de veritat vol promoure la convivència, és despatxar Vox del govern”.

Ibáñez va insistir que Catalá “ha de deixar de governar amb Vox perquè València deixe de viure en una situació preocupant en què hi ha membres d’un govern que menyspreen les víctimes de l’odi i enalteixen maltractadors” i va afegir: “És perillós tindre companys de govern que justifiquen els delictes d’odi i la discriminació, que menyspreen víctimes de grups neonazis, com el cas de Guillem Agulló, o que posen en valor un condemnat per violència de gènere”, en al·lusió al fòrum en què participa el diputat nacional de Vox Carlos Flores.

La regidora de Compromís Lucía Beamud va considerar “molt preocupant i lamentable que Catalá governe amb un partit ultra i negacionista que no reconeix els valors democràtics ni els drets”. Beamud va recordar que “Guillem Agulló és símbol de lluita antifeixista, de la llibertat d’expressió i, per tant, de valor democràtic; una cosa que tot demòcrata hauria de defensar. És absolutament lamentable que l’alcaldessa governe amb un grup que no defensa aquests valors, com lamentable és que el Govern sencer haja rebutjat les propostes de Compromís d’instar la Generalitat a recuperar els Premis Guillem Agulló o d’assumir-los l’Ajuntament si la Generalitat no ho fa”.

Vox vol canviar el nom del jardí Trini Simó

Badenas va afirmar també dijous que “probablement” no es mantindrà el nom de l’activista veïnal Trini Simó per al jardí que es crearà en el solar de Jesuïtes, al costat del Botànic. Des del PP no es van pronunciar sobre aquest tema, per la qual cosa està per veure que finalment es duga a terme el canvi de nom. Trini Simó, historiadora de l’art, activista veïnal i filla predilecta de la ciutat, va formar part del moviment Salvem el Botànic que el 17 de juny de 1995 convocava una abraçada cívica per a unir simbòlicament l’illa de Jesuïtes i el Jardí Botànic en què es va projectar un hotel, hui previst en un altre lloc gràcies a la plataforma veïnal i després d’anys de negociacions.

“El que intentarem és que els jardins de la ciutat de València tinguen el nom de víctimes del terrorisme i, en tot cas, que es referisquen a noms de persones que tinguen acceptació generalitzada per part de tots els ciutadans, sense biaix de caràcter polític o ideològic”, va dir Badenas.

Després d’això, preguntat si amb aquests arguments considera adequat que el Pont de les Flors de València haja rebut també, a proposta del PP, el nom de l’exalcaldessa de la ciutat, Rita Barberá, va respondre que aquesta va ser una primera edil “molt reconeguda” que va rebre “de manera molt consecutiva” el suport de “grans majories”, malgrat les investigacions per presumpta corrupció que afecten el seu cunyat, José María Corbín, en el marc del cas Azud.

“Crec que Rita Barberá va ser una gran alcaldessa de la ciutat de València. I simplement pel fet de ser una alcaldessa molt reconeguda i votada de manera molt consecutiva amb grans majories absolutes a la ciutat, crec que fa que el reconeixement que s’haja de produir a aquesta persona siga molt majoritari per part dels valencians”, va exposar el portaveu de Vox.

Des de l’oposició, Compromís va qualificar l’actual executiu local, presidit per María José Catalá, de “sectari per llevar el nom de l’activista veïnal Trini Simó al nou jardí del solar de Jesuïtes”. L’edil Sergi Campillo, ex-vicealcalde i exedil d’Ecologia Urbana, va lamentar que “de nou, el govern de Catalá ha mostrat hui la seua cara més sectària”.

L’edil socialista Maite Ibáñez va criticar Catalá, ja que “cada dia que es conviu amb un ultra en un govern et converteixes en còmplice i, per tant, ets tan ultra com l’original”. “L’única responsable que es produïsca una barbaritat diària a la ciutat de València és María José Catalá”, va postil·lar.