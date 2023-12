El PP i Vox venen com a primera zona de baixes emissions l’àrea de Ciutat Vella restringida al trànsit que van tractar d’eliminar

El regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, va presentar dijous a la taula de Mobilitat la proposta de la primera zona de baixes emissions (ZBE) que serà l’àrea de prioritat residencial (APR) de Ciutat Vella Nord, zona ja controlada per càmeres d’accés. La proposta es va aprovar divendres en la junta de govern local.

La proposta presentada a la taula recull “considerar l’àrea de prioritat residencial Ciutat Vella Nord zona de baixes emissions d’acord amb el que es preveu en la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, a la vista de la coincidència existent entre els objectius perseguits per totes dues figures, que comparteixen l’objectiu comú de millorar la qualitat ambiental mitjançant la mitigació de les emissions de gasos, fums i partícules contaminants”.

No obstant això, la realitat és que l’àrea de prioritat residencial (APR) està concebuda perquè només veïns i comerciants puguen accedir a la zona restringida i, d’aquesta manera, reduir el trànsit oportunista en el centre, mentre que les zones de baixes emissions pretenen limitar la circulació dels vehicles més contaminants en espais sensibles. A més, no tenen res a veure els criteris que s’exigeixen per a poder accedir a l’APR, bàsicament estar empadronat o tindre un negoci o una plaça de garatge en l’àmbit restringit, amb els que s’exigeixen per a poder accedir a una ZBE, relacionats amb el fet si el vehicle és més o menys contaminant.

Carbonell va assegurar divendres que les persones autoritzades en l’APR no es veuran afectades i que l’ordenança que regularà les ZBE en el conjunt de València estarà a punt abans del 30 de juny de l’any que ve. La pretensió de l’Ajuntament és que aquestes mesures addicionals no suposen restriccions rellevants als drets de veïns i comerciants i, al mateix temps, que els fons rebuts no es tornen a Europa.

Amb aquesta maniobra, l’Ajuntament pretén conservar els 10 milions de finançament europeu amb què s’ha finançat les 240 càmeres i sensors de contaminació que estan en fase d’instal·lació per tota la ciutat amb què es controlaran les ZBE a escala global.

L’edil va insistir que l’APR compleix perfectament els requisits per a ser considerada zona de baixes emissions, ja que hi està restringit el trànsit i només es permet l’entrada als veïns. D’aquesta manera, una vegada ho aprove la Junta de Govern, serà la primera ZBE que tinga la ciutat de València complint d’aquesta manera la llei.

Crítiques de Compromís i el PSPV

El regidor de Compromís per València, Giuseppe Grezzi, ha avançat que la seua formació es plateja prendre accions contra el govern del PP i Vox per “posar en perill la salut de valencians i valencianes”.

Grezzi va recordar que en l’àmbit de l’APR les càmeres de control no diferencien entre vehicles més o menys contaminants, que està en la base de la normativa d’implantació de les ZBE, i tampoc hi ha sensors per a mesurar la contaminació de l’aire. Per això, subratlla Grezzi, “declarar ZBE un entorn en què no es pot mesurar l’evolució de la qualitat de l’aire abans i després de la instauració és un frau a la ciutadania i a l’esperit de la llei. Perquè amb l’increment del trànsit que ja han fomentat en l’APR, tot el centre històric i més enllà, València no disposarà d’informació detallada de l’aire cada volta més contaminat que respira”.

La portaveu socialista Sandra Gómez ha denunciat les “mentides” i el “cinisme” de Catalá després que haja confirmat que l’Ajuntament utilitzarà l’APR de Ciutat Vella “que injuriava i que es va comprometre a desmantellar en campanya electoral per a complir amb els requisits de la zona de baixes emissions (ZBE)” i no perdre els fons europeus Next Generation. “El Partit Popular s’ha vist obligat a rectificar la seua posició negacionista respecte de la ZBE, perquè, tal com déiem des del Partit Socialista, calia prendre mesures que realment ajudaren a mitigar la contaminació per a complir amb les exigències dels fons europeus”, ha manifestat.

Gómez ha remarcat que Catalá ha passat de voler eliminar l’APR i no aplicar cap mesura correctora contra la contaminació “pel seu negacionisme” a abraçar-la exclusivament com a via “per no posar en risc els fons associats a la zona de baixes emissions”.