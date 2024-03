El PP es nega a donar explicacions sobre la “censura” del llibret de la falla municipal que al·ludia al “genocidi” de Gaza

“Li he demanat el llibret de la falla municipal unes quantes vegades i no ha sigut possible. Possiblement per les seues crítiques a la guerra de l’Iraq i les seues referències al genocidi de Palestina i altres coses, va acabar sent censurat i retirat de la llibreria municipal i es va parar de repartir en el Servei de Protocol. M’agradaria que explicara els motius i li pregaria que no diga mentides, que tenen les potes molt curtes i que, a més, es pot ficar en un embolic. Diga la veritat, no siga que vosté em diga que s’han esgotat els llibrets i després n’apareguen una caixa. No és lícit ni legal que es retiren aquests llibrets per no compartir el que s’hi diu”.

El regidor de Compromís, Pere Fuset, va interpel·lar en aquests termes (vegeu el vídeo) l’edil de Falles i president de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, sobre la pretesa ordre de retirada dels exemplars que es van començar a repartir en la llibreria municipal el dia 12 de març i van desaparéixer el 15, tal com va avançar elDiario.es. Uns fets que l’alcaldessa, María José Catalá, va assegurar que desconeixia dimarts.

Fuset també va demanar explicacions, entre altres assumptes, sobre la participació de Catalá en l’ofrena vestida de particular, a qui va criticar: “És molt lícit que vosté vulga participar en l’ofrena, però si ho fa, ho fa complint les regles del joc que tots ens hem marcat. I si no fa com altres han fet, que és esperar en la basílica sense fer tot el recorregut per a disputar els aplaudiments a la fallera major incomplint el reglament. Al final, el missatge que llancem a moltes dones que volen participar-hi i que no poden per molts motius és que les regles estan per a uns i no per a altres”.

Davant aquestes interpel·lacions, Ballester, visiblement contrariat, es va limitar a acusar Fuset de mentir, sense donar més explicacions: “El dia que vulga parlar d’una cosa seriosa i de fer propostes positives de la festa... no és cert que hem baixat les subvencions, no és cert que fera l’ofrena sencera l’alcaldessa… vosté és una mentida constant i no entraré a debatre amb vosté una sèrie de mentides, a partir d’ací, qualsevol cosa propositiva que vulga plantejar, no hi ha cap problema”.

Contingut del llibret

Tal com va informar aquest diari, en el llibret pretesament retirat, les fotografies de José Bravo en el taller de l’artista faller Pere Baenas, compartien protagonisme amb els versos de Josep Maria Izquierdo i els articles de Teresa Juan, Santiago Alba Rico, Neus Navarro i Gómez i Joan Castelló Lli. Precisament aquest últim article, del periodista expert en Falles Joan Castelló, és el més extens i analitza a manera de reportatge com han reflectit les festes valencianes els conflictes bèl·lics i armats al llarg de la seua història. Segons Fuset, a més de referències a les guerres de l’Iraq i d’Ucraïna, en l’escrit de Castelló es critica de manera explícita la resposta d’Israel als igualment condemnats atemptats terroristes comesos per Hamas.

“Aquests atacs terroristes indiscriminats no justifiquen de cap manera la reacció d’Israel, que, saltant-se les convencions internacionals en matèria de guerra, ha atacat la població civil i l’ha obligada a un èxode suïcida, ha destruït escoles i hospitals amb persones refugiades a l’interior (inclosos milers i milers de xiquets i dones) i ha impedit l’entrada d’ajuda humanitària dirigida al poble gazià, i ha rebut per això denúncies per pràctiques genocides”, diu l’article.

En el seu text, la periodista i fallera Neus Navarro també recorda les multitudinàries mobilitzacions ciutadanes contra la guerra de l’Iraq i les més recents en solidaritat amb la població gaziana.