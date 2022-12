El PP paga amb 13 anys de retard un deute de 8.359 euros amb la Institució Firal Alacantina per un acte de partit

El 25 d’abril de 2009, el PP va organitzar l’assemblea de la seua junta directiva provincial en un dels pavellons de la Institució Firal Alacantina d’Elx, llavors dirigida per l’empresari Modesto Crespo, condemnat pel cobrament de dietes de la CAM. Després de l’assemblea va celebrar un sopar a l’auditori per a 2.500 afiliats, però IFA no va passar la factura de l’acte, valorat en 8.359 euros. Més de 13 anys després, la formació per fi ha abonat el pagament, segons ha pogut saber elDiario.es.

El PP també va mantindre un deute amb Fira València per un congrés del 2008, encara que en aquest cas la factura, finalment abonada quasi 10 anys després, va ascendir a 625.000 euros.

La Fiscalia Anticorrupció va arxivar les diligències d’investigació penal per l’impagament després d’un informe del Grup de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la Policia Nacional que va concloure que el PP no va tindre una “conducta dolosa” ni va cometre cap il·lícit penal, “i podria haver-se tractat d’un error en els processos interns” d’IFA. L’arxivament va donar peu al fet que l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) iniciara les seues pròpies perquisicions sobre l’impagament del deute, que va ser destapat pel PSPV-PSOE el 2018.

El pagament a IFA de la factura del sopar exclou l’abonament de l’IVA a conseqüència de la prescripció. La formació conservadora, llavors liderada per Isabel Bonig, al·legava a l’informe d’Antifrau que desconeixia l’existència del deute i, en tot cas, considerava que era “extemporani” i devia haver prescrit. IFA, per contra, considerava que en cap cas havia prescrit.

Reclamació judicial

“Davant la negativa del pagament per la via extrajudicial per part del Partit Popular d’Alacant”, IFA es va avançar a les conclusions d’Antifrau i, el 2 d’octubre de 2020, va optar per una reclamació judicial mitjançant un procediment monitori, la via de reclamació més ràpida i efectiva, davant un jutjat de primera instància d’Alacant. Dos mesos després la institució firal i el PP van arribar a un acord amistós per al pagament del deute. Més de 13 anys després, IFA ha cobrat la factura.