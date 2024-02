El PP reactiva les obres de 500 xalets a Llíber i Compromís porta el cas al Parlament Europeu per la seua afecció ambiental

El síndic adjunt de Compromís i portaveu en la Comissió d’Assumptes Europeus de les Corts Valencianes, Vicent Marzà, els diputats Gerard Fullana, Paula Espinosa, Maria Josep Calabuig i el diputat provincial Ximo Perles han anunciat a la Marina Alta la presentació d’un escrit al Parlament Europeu perquè es pronuncie sobre el programa d’actuació integrada (PAI) de Llíber. Han estat acompanyats pel portaveu de la plataforma Salvem la Vall, Alessandro Romano Ottolini.

“Es tracta que la màxima institució europea es pronuncie sobre les conseqüències mediambientals negatives provocades per la decisió unilateral i irregular per part de l’Ajuntament i l’empresa constructora de continuar la construcció de 488 xalets, a pesar que hi ha un orde judicial de paralització de les obres”, ha explicitat Vicent Marzà.

La interlocutòria del jutjat, a què ha tingut accés aquest diari, suspén cautelarment la concessió de la llicència d’obres de l’Ajuntament per a la construcció d’un col·lector vinculat a la urbanització Residencial Llíber. No obstant això, segons l’alcalde de la localitat, José Juan Reus, “no estan duent-se a terme cap mena d’obres en relació amb la llicència d’obres del col·lector, suspeses cautelarment pel jutjat”, ja que les faenes estan duent-se a terme “en un altre emplaçament, obres o llicència que no consta s’hagen recorregut en el jutjat i que no tenen res a veure amb el col·lector”, cosa de què, assegura, “és sabedor perfectament Compromís; una altra cosa diferent és que Compromís tinga previst no dir la veritat”.

Marzà, no obstant això, ha criticat que “el PP torna a fer de PP amb projectes urbanístics aberrants i conseqüències nefastes per al medi ambient i la gent que viu a la vall de Pop”.

El document l’ha registrat l’eurodiputada del BNG Ana Miranda, en representació del grup dels Verds/ Aliança Lliure Europea. En aquest sentit, Marzà ha volgut agrair “la sensibilitat de la companya Ana Miranda perquè hi haja un pronunciament europeu sobre aquest nou despropòsit que es produeix al País Valencià”.

L’escrit es basa en tres eixos: si la Comissió Europea considera que el projecte compleix els requisits legislatius sobre conservació d’hàbitats naturals i fauna i flora silvestres; si és coherent amb els criteris actuals de protecció territorial i mediambiental; i com pensa la Comissió salvaguardar els béns de valor mediambiental i territorial de la regió en qüestió.

En aquest sentit, els representants de Compromís han volgut destacar “les greus conseqüències que pot tindre la construcció dels quasi 500 xalets en una zona en què, a més, patim ja les conseqüències de la sequera i ens preparem per a restriccions d’ús de l’aigua a la vall de Pop durant els pròxims mesos. Imagineu-vos si estem així ara, què pot suposar tensar encara més els nostres recursos hídrics si s’acaben construint aquesta quantitat de xalets amb les piscines respectives”.

Segons la diputada Paula Espinosa, “al model basat en la construcció i en la rajola, que va fer esclatar la bambolla de la crisi immobiliària, ara també hem d’afegir un nou element, i és que estem en emergència climàtica. És una paradoxa que en un moment de sequera extrema com la que patim, el Consell done viabilitat a projectes que contribuiran a incrementar el col·lapse hídric que ja pateix la comarca, tal com han indicat els diferents informes tècnics”.

A més han recordat que “han représ les obres tot i que hi ha una paralització cautelar d’un jutge per a fer el clavegueram de la pretesa urbanització i treballem perquè la plataforma Salvem la Vall tinga veu també a Europa i aconseguim paralitzar definitivament un nou cas d’especulació urbanística, falta de respecte i atac continuat a la nostra terra”.

El diputat Gerard Fullana ha comentat que “hi ha convocada una manifestació el 18 de febrer a què assistiran membres destacats de Compromís i, a més, les nostres alcaldies dels pobles que conformen la vall de Pop lluiten políticament i judicialment acompanyant la plataforma Salvem la Vall.

El portaveu de la plataforma esmentada ha fet una crida “a tots els partits polítics per a traslladar a Europa la destrucció prevista pel macro-PAI de Llíber, una crida a tota la societat a la mobilització; ens juguem el futur de la vall de Pop”.

Cal recordar que el 2023, un promotor immobiliari va iniciar obres d’urbanització en més de 400.000 metres quadrats de terreny forestal per a construir-hi més de 488 xalets al sud-est del municipi de Llíber.

Considerant que l’avaluació d’impacte ambiental d’aquestes obres es basa en estudis territorials i ambientals fets fa més de 30 anys, amb deficiències metodològiques, sense participació pública i que no hi ha garanties de recursos hídrics suficients per a aquest creixement urbanístic, un jutge va prendre la mesura cautelar de paralitzar les obres del col·lector.

No obstant això, l’Ajuntament i el promotor han accelerat les obres en altres àmbits, cosa que està provocant un enorme impacte ambiental per l’ús de maquinària pesant, la desforestació i la pèrdua d’espècies vegetals i animals protegides.