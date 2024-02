El PP reconeix que “estèticament no queda bé” que l’edil de Mobilitat de Castelló acumule multes de trànsit

“Estèticament no queda bé”. Així es va referir el portaveu del PP a l’Ajuntament de Castelló a l’acumulació de multes per aparcar malament del seu regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez. El PSPV-PSOE va denunciar que el vehicle de l’edil acumulava fins a 167 multes per aparcar en la zona blava. Ramírez va abonar, després de la denúncia dels socialistes de Castelló, 29 sancions pendents. Dijous, el titular de Mobilitat va anunciar una denúncia contra el PSPV per la pretesa vulneració del seu dret a la privacitat i a la intimitat.

L’oposició, formada pel PSPV i per Compromís, va demanar a l’uníson la dimissió del regidor popular. No obstant això, el portaveu de l’equip de Govern, Vicent Sales, va assegurar que l’alcaldessa, Begoña Carrasco, va descartar la petició. Tanmateix, el PP reconeix que no és estètic que precisament un regidor de Mobilitat acumule aquest volum de multes de trànsit. “D’alguna manera li ho hem fet saber, que ha d’entendre quin és el lloc que ocupa”, va afirmar Sales.

El portaveu popular, encara que va sostindre que les multes van ser imposades abans que fora regidor, va reconéixer que “no és un bon exemple”. “Hi ha situacions que un no pot permetre’s ocupant uns llocs determinats”, va afegir.

Per part seua, l’al·ludit va anunciar una denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades contra el socialista Jorge Ribes, que va fer pública la llista de multes acumulades. Ribes va introduir la matrícula del vehicle que usa Cristian Campos en una aplicació de consulta de multes de zona blava i va destapar la resta de les sancions.

La portaveu socialista, Patricia Puerta, va registrar un escrit sol·licitant informació sobre les multes acumulades pel regidor de Mobilitat. Puerta va criticar l’“absolut despropòsit de versions” adduïdes pel PP arran de la denúncia del PSPV. El PP, segons la portaveu socialista, passa “de dir que tot era mentida a assumir després que si que hi havia multes i fins i tot reconeixent que el regidor de Mobilitat porta en el cotxe una targeta verda caducada”.

“La ciutadania ha de saber si un càrrec públic de l’Ajuntament, l’edil del PP Cristian Ramírez, aparca presumptament dia rere dia sense traure el tiquet corresponent en la zona blava i, cosa que seria més greu, acumula multa rere multa i en deixa de pagar presumptament la major part a les arques municipals”, va dir Patricia Puerta.

Per part seua, Ignasi Garcia, portaveu de Compromís, també va demanar la dimissió de l’edil popular. “No pot ser que el regidor del PP de Mobilitat siga segurament l’infractor més gran de la zona blava de Castelló”, va afirmar Garcia.