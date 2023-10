La presidenta del Port de València vol accelerar l’ampliació, però reconeix que el trànsit de contenidors està “en caiguda”

“Apostem per la descarbonització i per la digitalització, juntament amb la multimodalitat i també per fer realitat en el mínim temps possible la terminal nord igual que la resta dels projectes que qualsevol empresa ens propose i que suposen una millora per a la dinamització de l’economia valenciana”.

La nova presidenta de l’Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, es va pronunciar així divendres en la seua primera compareixença pública després de la reunió del consell d’administració de l’organisme. La responsable del Port es va mostrar prudent i no va voler entrar en polèmiques polítiques pel que fa a la petició d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per a la polèmica ampliació que Compromís ha posat com a condició per a la investidura de Pedro Sánchez. En cas contrari, la coalició valencianista secundarà que romanga paralitzada.

Sobre aquest tema, Chao va descartar la petició d’una altra DIA: “No entraré en cap valoració de tipus polític. Nosaltres, com a organisme públic, al que ens dediquem és a tramitar expedients amb la màxima seguretat jurídica i la ratificació de tots els organismes competents. Tots els expedients que s’han tramitat en aquesta Autoritat Portuària s’han tramitat des de la màxima seguretat jurídica i amb la ratificació de totes les administracions competents en la matèria. Tot s’ha tramitat correctament”.

Chao, no obstant això, va reconéixer que els trànsits estan en caiguda (en els huit primers mesos han baixat un 10,4%) pel context internacional tan complicat. Segons va comentar, “l’escenari és complicat a escala internacional, hi ha una incertesa que no ajuda gens a tindre unes perspectives de trànsit de creixement estable” i va afegir que, per les xifres que manegen, sembla que està “estabilitzant-se la caiguda”, però va insistir que estan en un “escenari roí”.

L’ampliació del port de València està embossada en la taula del Consell de Ministres principalment per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que qüestiona la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 i pels diferents informes ambientals que asseguren que la infraestructura posaria en risc el Parc Natural de l’Albufera.

De fet, l’APV ja ha incomplit la DIA, segons la qual havia de promoure un projecte de regeneració en cas de detectar-se la regressió de les platges del sud, una actuació que ha desenvolupat el Ministeri de Transició Ecològica amb un cost de 28 milions d’euros dels quals el Port no ha aportat ni un sol euro.

Solució per a la Marina de València

Sobre el funcionament de la Marina de València que està en un atzucac per no haver-se creat el nou ens per a gestionar-la i ser improrrogable el permís extraordinari atorgat per l’APV, que caduca el 31 de desembre, la presidenta va comentar que “és un tema prioritari” i que ha iniciat “unes petites converses informals amb l’Ajuntament” per posar-se a la faena “per buscar la millor eixida jurídica possible a aquest problema que ve de fa quasi tres anys”.

Chao va afegir que encara no han tingut “una reunió formal”, però va insistir que és una prioritat: “Buscarem una fórmula jurídica per a un problema que tenim i, quan tinguem clar el full de ruta, informarem”.

L’organisme que s’encarregava del funcionament de la Marina, el Consorci València 2007, integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%), continua embolicat en un embull jurídic des que la representació de l’executiu central decidira abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre l’ens.

L’eixida d’un dels socis del Consorci va obligar a iniciar un procés de liquidació que finalment va quedar paralitzat fins que s’arribara un acord definitiu per a la creació d’un nou ens gestor amb l’objectiu de mantindre la gestió unitària de tot el recinte. Per aquest motiu, l’Autoritat Portuària de València (APV) va prorrogar durant un any (fins al 31 de desembre de 2023) la cessió de la gestió dels seus terrenys en favor del Consorci.

Nou mesos després, no s’ha fet cap pas per a avançar en la creació del nou organisme, tot i que la concessió atorgada per l’APV en principi no es pot prorrogar.