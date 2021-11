El pressupost de memòria democràtica de la Generalitat Valenciana: mausoleu de Paterna, un museu en el camp d’Albatera i exhumació de fosses

Les campanyes d’exhumació en el territori valencià han permés recuperar en l’última dècada un 18% del total de les víctimes de la repressió franquista en unes 70 fosses comunes, segons un estudi publicat fa poc. El suport de les administracions públiques a les polítiques de memòria històrica ha permés que només en el cementeri de Paterna, autèntic epicentre dels afusellaments de la postguerra, s’hagen recuperat 934 cossos (un 42% del total en el fossar).

L’avantprojecte de pressupostos de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, que dirigeix Rosa Pérez Garijo, segueix la línia d’ajudes públiques a la memòria històrica. Així doncs, els comptes per al pròxim 2022 de la Generalitat Valenciana preveuen una subvenció de 600.000 euros a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio) per a projectes d’investigació i innovació en matèria d’identificació genètica de víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Fisabio prepararà una mena de banc autonòmic d’ADN mitjançant l’ús de la tècnica de la seqüenciació massiva.

Els comptes de la Generalitat Valenciana també inclouen un milió d’euros per a la realització del mausoleu del cementeri de Paterna i 100.000 euros per a la compra dels terrenys del camp de concentració d’Albatera (Alacant), on a hores d’ara es fan treballs arqueològics i es preveu la creació d’un museu memorialista. A més, la conselleria de Rosa Pérez Garijo ha pressupostat 60.000 euros per a un memorial en honor a les víctimes dels bombardejos i els republicans afusellats.

Les faenes d’obertura de fosses, a través d’ajuntaments, mancomunitats i entitats i associacions sense ànim de lucre, s’emporten mig milió d’euros en dues línies pressupostàries. Addicionalment, la Universitat de València comptarà amb 270.000 euros per a accions de promoció i investigació d’estudis en matèria d’identificacions de víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura.

Una altra línia pressupostària de la conselleria inclou 30.000 euros per a beques de formació i especialització, mentre que la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià obté 70.000 euros per a accions de difusió i enfortiment del moviment memorialista.

Una altra línia de 450.000 euros per a accions de memòria serà destinada a consistoris, mancomunitats i entitats sense ànim de lucre. La Federació Valenciana de Municipis i províncies (FVMP), de la seua banda, obtindrà ajudes per 40.000 euros per a activitats divulgatives. A més, l’avantprojecte de pressupost també atorga una subvenció de 50.000 euros per a les universitats valencianes.

Les entitats i les associacions sense ànim de lucre compten amb una línia addicional de 150.000 euros per a la promoció i la difusió de la memòria històrica i democràtica. Finalment, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació obté 90.000 euros per a la realització de produccions audiovisuals relacionades amb la memòria.