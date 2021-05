Problemes d’endogàmia: Ports de l’Estat trau del consell del Port de València l’autor de l’informe que va avalar la seua postura sobre l’ampliació

Ports de l’Estat va fer públics el 9 d’abril passat un informe tècnic i un altre de jurídic sobre la vigència de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 per donar cobertura a l’ampliació nord del port de València, un projecte que ha experimentat modificacions importants respecte del que va obtindre la DIA favorable.

El signant d’aquest document és el cap de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, que al mateix temps és membre del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), un organisme del qual ha format part 13 anys.

Després de fer-se públic l’informe jurídic, des de l’entitat portuària valenciana es va emetre un comunicat en què expressava “el seu agraïment i la seua satisfacció per l’informe remés pels tècnics de Ports de l’Estat”, un d’ells d’un conseller de la mateixa APV, lloc en què ha estat en diverses etapes de l’organisme.

Ara, un mes i mig després de fer-se públic l’informe jurídic esmentat, el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo, ha proposat la substitució de José Antonio Morillo-Velarde com a conseller de l’APV per Pilar Parra, directora corporativa de l’organisme estatal, segons informació avançada per Valencia Plaza i que han confirmat a elDiario.es de fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, departament competent que ha de validar els nomenaments.

Amb aquest moviment, Ports de l’Estat i l’APV eviten que Morillo-Velarde vote l’adjudicació de la concessió de la nova terminal a la companyia TIL, filial d’MSC, després d’haver emés i signat l’estudi que avala la vigència de la DIA del 2007, la qual cosa potser podia haver implicat algun problema legal derivat de l’endogàmia portuària davant la més que previsible judicialització del projecte.

El cessament de Morillo-Velarde i el nomenament de Pilar Parra s’aprovaran previsiblement en el pròxim consell d’administració que se celebrarà com a molt prompte el mes de juny, ja que el d’aquest mes finalment no s’ha convocat.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, va comentar en el consell del 30 d’abril passat que, abans de fer-se efectiva l’adjudicació, es presentarà el projecte definitiu dels nous molls, cosa que es preveu cap al mes de juliol.

L’estudi jurídic conclou que l’avaluació ambiental esmentada de fa 14 anys, basada en una llei del 1986, no ha caducat, ja que considera que les obres dels dics van començar a executar-se abans de complir-se un any des de la publicació d’aquesta, per la qual cosa no incorre en cap dels supòsits de caducitat de les legislacions en matèria d’avaluació ambiental, incloent-hi l’actual Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Un informe jurídic alternatiu de la Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per entitats veïnals i ecologistes, afirma que la declaració d’impacte ambiental de l’any 2007 per a l’ampliació nord del port de València va perdre la vigència al desembre del 2019 i no pot emparar de cap manera les noves obres que l’autoritat portuària afirma que vol executar pròximament.

Segons la normativa que regula les avaluacions ambientals (llei 21/2013) en què es basa aquest informe, les declaracions d’impacte ambiental publicades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei (2013) perdran la vigència i cessaran en la producció dels efectes que li són propis si no s’haguera començat l’execució dels projectes o les activitats en el termini màxim de sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta norma. En aquests casos, el promotor haurà d’iniciar novament el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del projecte.

Precisament, el ministeri de Transició Ecològica va remetre el 19 d’abril passat una missiva a l’APV en què recomanava la realització d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) davant les “apreciables diferències” entre el projecte que es pretén portar avant respecte del que va obtindre la DIA favorable el 2007.

No obstant això, des de llavors totes les declaracions que han eixit del departament ministerial de Teresa Ribera sobre l’ampliació van en la mateixa línia: l’APV és la que ha de decidir com a òrgan substantiu.

Una condició, la d’òrgan substantiu, que l’APV va obtindre per mitjà d’una resolució emesa pel mateix Ministeri de Transició Ecològica amb data 30 de març de 2021 per la qual es rectifica l’atribució a Ports de l’Estat de la condició d’“òrgan substantiu” i es designa en compte seu les autoritats portuàries com a responsables.